Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Geride bırakmaya hazırlandığımız 2016 yılı ülkemizde ekonomi, spor ve sosyal olaylarda olduğu gibi de sağlıkta da çok hareketli geçti. Sağlık Bakanlığının düzenlemeleri koruyucu sağlık hizmetlerinde ve tedavide önemli değişiklikler meydana getirdi. İşte 2016’ya damgasını vuran önemli sağlık olaylarından örnekler...



FAZLA SEZARYEN YAPAN HASTANEYE PARA CEZASI

Sezaryenle doğum oranlarını azaltmak için düzenlemeye gidildi. Normal doğumun teşvik edilmesi ve sezaryen oranlarının azaltılabilmesi için çalışma başlatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyat tarifesinde normal doğum ücretinin yüzde 30 artırılması ve sezaryen oranı yüksek hastanelerin hak edişlerinden kesinti yapılması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, normal doğum oranı çok düşük hekimlerin, bu konuda gerektiğinde eğitime alınması, bilim dışı sezaryen doğumların önlenmesi için Bilim Kurulunca denetim yapılmasının planlandığı açıklandı. Ayrıca, doğumda görev yapan ebelere ve asistanlara da hizmet içi eğitimler verildi.



YOL YAPAN BELEDİYEYE BİSİKLET

Sağlıklı yaşam kültürünün teşvik edilmesi amacıyla, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı, Diyabet Önleme ve Kontrol Programı, Tütünle Mücadele Programı, Ruh Sağlığı Kontrol Programı, Bağımlılıkla Mücadele Programı, Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı, Solunum Yolu Hastalıklarına Karşı Küresel İttifak Programı, Kronik Böbrek Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı, Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı, Kas ve İskelet Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programlarına yönelik planlamalar yapıldı.

Hareketli yaşamın desteklenmesi ve yerel yönetimlerin bisiklet yolları yapmasını teşvik etmek için çok sayıda bisiklet dağıtıldı.



BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında, okullarda beslenme eğitimi verildi ve Beslenme Dostu Okul Programı başlatıldı. Okul kantinleriyle ilgili yeni düzenlemeye de gidildi.

Bu kapsamda, okul kantinlerinde zararlı maddeler içeren kola ve gazlı içecekler, cips, gevrek çerezler, enerji içecekleri, tüm şeker ve şekerleme türleri ve benzeri gıdalar yasaklandı. Kahvaltılık gevrekler, unlu mamuller, ezilmiş-kırılmış buzlu içecekler ve benzeri besin değeri düşük ve yüksek kalorili gıdalar sınırlandırıldı.



BİTKİSEL ÜRÜNLER DE ELEKTRONİK REÇETEYE GİRDİ

Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve eczanelerde satışına onay verilen bitkisel ürünler, artık elektronik reçeteyle satılabilecek. Buna göre, fitoterapi eğitimi alan hekimler, nar çekirdeği, çörek otu tohumu yağı, kekik ve defne yaprağı gibi ruhsatlı ürünleri reçeteye yazabilir duruma geldi.



KOZMETİKTE ORGANİK İBARESİ ARTIK KULLANILAMAYACAK

Kozmetik ürünlerin kullanımına ilişkin de harekete geçen Sağlık Bakanlığı, söz konusu ürünlerin kullanımında bilgilendirme kılavuzu hazırladı. Kılavuza göre, sertifikasız kozmetik ürünlerin ticari adında “organik” ya da “doğal” ibaresi kullanılamayacak, ürünlerin organik bileşenler içermesi durumunda ise “içindekiler listesi”nde organik bileşenler belirtilecek.



HASTANEDE TAMAMLAYICI TIP POLİKLİNİKLERİ AÇILIYOR

Sağlık Bakanlığınca, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kapsamının genişletileceği açıklandı. Bu kapsamda, ruhsatlandırma ve sertifikasyon hizmetlerinin artırılacağı, pilot hastanelerde “tamamlayıcı tıp poliklinikleri”nin açılacağı belirtildi.



TÜRKÖK projesi 218 hastaya şifa oldu

Sağlık Bakanlığının Kızılay ile yürüttüğü ve 1 Nisan 2015’te faaliyete geçen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) Projesi kapsamında, donör sayısı 155 bine ulaşırken, toplamda 218 nakil gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, 2016 yılı içerisinde organ bağışı farkındalığı çalışmalarına da ağırlık verdi. Organ nakillerinde, 3 bin 375 böbrek, bin 379 karaciğer, 67 kalp, 20 akciğer, 6 pankreas, 5 ince bağırsak olmak üzere 2016 yılında 4 bin 852 nakil gerçekleştirildi.



TÜRK KANSERİNİN GENİNE BAKILACAK

“Türkiye Kanser Gen Projesi” ile kanserde hem erken teşhis hem de “Kişiye Özgü Tedavi” dönemi başladı. Proje kapsamında kanserin genetik haritası çıkarılacak.



KANSER İLAÇLARI HASTANEDEN

Günübirlik dâhil olmak üzere yatan hastalar için, kanser ilaçlarının hastanelerce temin edilmesi mecburi hâle getirildi.



HEKİMLERE ŞİDDETE ELEKTRONİK TAKİP

Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenebilmesi için “elektronik kayıt sistemi” devreye sokuldu. Sürecin tüm ilgililerce elektronik ortamda takip edilebilmesi sağlandı.



BAKANLIKTA NÖBET DEĞİŞİMİ

Daha önce 11 yıl Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Recep Akdağ, 65. Hükûmet’te, yeniden bu göreve getirildi. Akdağ, bayrağı Mehmet Müezzinoğlu’ndan devraldı.

ASKERÎ HASTANELER BAKANLIĞA GEÇTİ

15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası GATA ve askerî hastaneler Sağlık Bakanlığına devredildi. Buna göre, 26 ilde bulunan 33 hastane, 3 poliklinik ve 5 sağlık merkezi devralındı.



PROF. SANCAR, NOBEL ÖDÜLÜNÜ ALDI

Nobel kazanan ilk Türk bilim insanı Profesör Aziz Sancar, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle, Nobel Kimya Ödülü’nü İsveç Kralı 16. Gustaf’ın elinden aldı.



İLK YERLİ HEPATİT B AŞISI ÜRETİLDİ

Türkiye’de ilk defa yerli morfin geliştirerek ruhsat alan Hacettepe Üniversitesi, Hepatit B aşısı üretti. Hepatit A aşısı üretimi için de çalışmalara başladı.