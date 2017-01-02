Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına reflü denir. Asit reflüsü ve gastroesfajeal reflü hastalığı (GÖRH) olarak bilinen reflü yalnızca yetişkinlerde değil aynı zamanda yenidoğanlarda, bebeklerde ve çocuklarda da görülen bir sağlık sorunudur.

Bebeklerde reflü neden olur?

Bebeklerde reflünün temel nedeni, bebeklerin sindirim sisteminin henüz gelişimini tamamlamasındandır. Bu durum aslında oldukça normal kabul edilir ve bebeğin sağlığı için çok fazla sorun teşkil etmeden 12-18 ay içinde kendiliğinden geçer. Bununla birlikte, bazı bebeklerde kas, kalp veya nörolojik problemler olması nedeniyle reflü meydana gelebilir. Bebeği aşırı beslemek veya kullanılan ilaçların yan etkileri de bebeklerde reflü nedenlerindendir. Genetikyani anne baba tarafında reflü hastalığı olması da bebeğinizde reflü görülme olasılığını artıran faktörlerdendir

BEBEKLERDEKİ REFLÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

BEBEKLERDE REFLÜ BELİRTİLER NELERDİR?