Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Ülkemizdeki yabancı hastaların takibinin iyi yapılması gerektiğini söyleyen Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Kalyoncu “Son yıllarda Türkiye’deki yabancı nüfusun artmasıyla, veremli hasta sayısında artış oldu. 2011 yılına kadar yılda 200 yabancı ülke doğumlu verem hastası varken, 2015 yılında ülkemizde bu rakam 872 oldu. Yabancı hastalar veremli sayısını artıyor” dedi. Özellikle eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelen hastalarda ilaç direncinin tehlikeli boyutlarda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kalyoncu “Dahası ülkemizde olmayan yaygın ilaç dirençli hastalar da buradan gelmektedir. Yabancı hastaların bir başka sorunu, uzun süren verem tedavisini düzenli sürdüremiyor olmalarıdır” dedi.