Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Filmde Alman gelin Wilma Elles de rol aldı. Aşırı şişmanlığın, böbrek hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı gibi çok ciddi sağlık problemlerine yol açtığını söyleyen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, özellikle çocuklardaki obezitenin ileriki yaşlarda ortaya çıkacak böbrek yetmezliği riskini artırdığına dikkat çekerek “Bu kampanyanın hedefi 1,8 milyon çocuk obez sayısının azaltılmasıdır. Çekilen filmin çocuklara obezite ile mücadelede etkin faktörlerden olan spor yapmayı özendirmek ve bir alışkanlık hâline getirmektir” dedi. Çocukların yapabileceği temel egzersiz hareketlerini içeren videoların okullarda gösterilmesi hedefleniyor.