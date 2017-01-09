Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus uzman şu ifadeleri kullandı:

"Bu raporu sunanlar dünya kamuoyu ve Amerikan toplumunu tam olarak hayal kırıklığına uğrattı. Herkes şunu net olarak ifade etti: Burada ciddi bir kanıt yok. Bunun yerine ise basından alınan dedikodu ve linkler var. Anlaşılan bu yalanı hazırlayanlar tam bir suç çetesi. Çünkü yalan ve uydurma çalışmalarla meşgul. Bu çete dünya kamuoyunu ve özellikle de Amerikan toplumunu da kandırmaya çalışıyor. Ama herkes bunun bir yalan ve fiyasko olduğunu gayet iyi anlıyor. Sonuç şu olmalı: Bu raporu hazırlayan Amerikan istihbarat yöneticilerinin görevlerine son verilmeli."

PUTİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERDİ



Markov sözlerine şöyle devam etti:

"Barack Obama yönetimi bizim 35 diplomatımızı geri gönderirken herkes Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in benzer bir adım atacağını zannetti. Oysa Putin bunu yapmayarak büyüklüğünü tüm dünyaya gösterdi. Konuştuğum bazı Batılı gazeteci ve siyasiler de bunu bizzat itiraf etti."