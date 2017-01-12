Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Halk arasında kırmızı ile yeşil rengi birbirinden ayırt edememe sorunu olarak bilinen renk körlüğünün sadece erkeklere özgü bir hastalık olduğunu biliyor muydunuz? Renk körlüğünün X genine bağlı gelişen bir problem olduğunu söyleyen Dünyagöz Pendik’ten Opr. Dr. Burcu Çalık “X geni faktörü bu problemin erkeklerde ortaya çıkmasına sebep oluyor. Kadınlar aktif olarak problemi yaşamaktan ziyade genelde taşıyıcı oluyor. Renk körü olan kişiler, bu durumun farkında olmadığı için herkesi kendileri gibi gördüğünü zanneder” diyor. Renk körlüğünün tedavisi için özel kontakt lenslerin üretildiğini söyleyen Opr. Dr. Çalık, bu lenslerin renklerin ayırt edilmesinde, yüzde 100 olmamakla birlikte günlük hayatta son derece etkili olduğunun altını çiziyor.