Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir diğer deyişle aritmi, kalbin çok hızlı atması (taşikardi), çok yavaş atması (bradikardi), kalp atışında düzensizlik ve kalp ritmi bozukluklarının tıbbi adıdır. Hastalık, kardiyopulmoner sistemde çeşitli semptomlara neden olur. Aritmi, kalp kası içindeki sinir sinyallerinin iletilmesindeki anormallikten dolayı meydana gelir. Bu anormal durum, kalp atış ritmini olumsuz etkiler. Genellikle aritmi hastalığı kişide herhangi bir soruna yol açmaz. Fakat ciddi bir kalp ritim bozukluğu söz konusuysa yaşamı tehdit edebilir. Kalp hızı çok hızlı, çok yavaş veya düzensizse, kalp vücuda yeterli miktarda kan pompalamayabilir. Kan akışının yetersiz olması, oksijen eksikliği nedeniyle beyine, kalbe ve diğer organlara zarar verebilir.

Aritmi belirtileri kısa süreli veya uzun süreli olarak devam edebilir. Hastalık seyri kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Aritmi olan bazı kişilerde herhangi bir belirti görünmezken; bazılarında ise kardiyopulmoner sistemi tehlikeye atan ve hayatı tehdit eden bir durum oluşturan ciddi semptomlar meydana gelebilir. Neyse ki, aritmi genellikle başarıyla tedavi edilebilir bir kalp hastalığıdır.



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