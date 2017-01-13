Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palm olein ve palmiye yağı olarak da bilinen palm yağı palm ağacının meyvesinden ve palm meyvesinin çekirdeğinden elde edilen bitkisel bir yağ çeşididir. Trans yağ içermez, doymuş ve doymamış yağların birleşmesinden oluşur. Bu yağ ayrıca iyi kolestrolü artıran E vitamini, Omega 6 ve Omega 6 yağlarından oluşur

Palm yağı besin değerleri

1 yemek kaşığı palm yağı 120 kalori, %50'si doymuş, %40'ı doymamış, %10'u ise çoklu doymamış yağdan oluşan 13.6 gr yağ içerir. Yine bir yemek kaşığı yada 2.17 mg E vitamini, 1.1 mcg K vitamini bulunur.

Palm yağı nutella dahil, bir çok fabrikasyon yiyecekte tercih edilen bir yağ çeşididir. Palm olein yağının sağlıklı ve ekonomik olması, üreticileri, ürünlerinde bu yağı kullanmaya teşvik etmektedir.

Palmiye yağı margarin, bisküvi, kahvaltılık tahıllar, şampuan, ruj, çikolata, deterjan ve çikolata gibi çeşitli ürünlerin yapımında kullanılan bir yağdır. İşlenmiş gıdalarda kullanımın yanı sıra palm yağı günümüzde pişirme ve kızartma yağı olarak da sıklıkla tercih ediliyor.

Amerikan Palm Yağı Konseyi'ne göre, palm yağı 5000 yıldır tüketilen bir yağ çeşididir. Palm yağının sağlık için pek çok yararı vardır. İşte o faydalardan bazıları...

Palm yağının faydaları



Kolestrol içermediğinden kötü kolestrolü yükseltmez.

Yüksek kalorisi ile enerji verir.

Palmiye yağı E vitamini ailesinin üyesi olan tokotrienol deposu içeriği ile cilt için de çok faydalıdır.

Doymamış yağ açısından zengin yapısıyla kalbinizi korur.

"European Journal of Lipid Science and Technology." palmiye yağı 2007 yılında yayımlanan makaleye göre, bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilen karotenoid ve tocotrienols gibi antioksidanlar içerir

Trans yağ asidi içermez.

İçeriğinde Omega-6 yağ asidini barındırır. Omega 6 yağ asitleri sağlık üzerinde önemli rol oynayan yağ asidi türleridir.

Pişirme amaçlı kullanıldığında değişime uğramaz.

Hazmı ve sindirimi kolaydır.

Yüksek üretim verimi özelliği ile ekonomiktir.

Antioksidan dolu yapısıyla serbest radikallerle savaşıp, hücreleri hasar görmekten korur.

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