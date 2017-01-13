Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palmiye yağı,Palm olein yağı olarak da bilinen palm yağı saç ve cilt için de çok yararlıdır.

Cilde bakım yapar

Palm yağı, E vitamini ailesinin üyesi olan ve bulunması çok zor olan tokotrienol maddesi içerir. E vitaminin yaygın kullanılır formu olan tokoferol,uzun yıllardır bir çok cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. E vitamini ciltteki serbest radikallerle savaşıp cilt kusurlarını da önleyen güçlü bir antioksidandır. Palm yağı içeren kremler tokoferol içeriği ile cildin katmanlarına derinlemesine nüfuz ederek, cilde antioksidan sağlar ve cilt sağlığını korur.

Temizleyici ve nemlendiricidir

Palmiye yağı, şampuan, saç kremi, sabun, losyon, krem, fondöten ve daha pek çok kozmetik ürününde mevcuttur. Saç ve ciltteki yağ ile kirleri arındırma, nemlendirici özelliğiyle şampuan ve sabun yapımında sıklıkla tercih edilir.

Saç sağlığını korur

Saç ve cilt sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şey,beslenmenize dikkat etmek ve yeterli miktarda su içmektir. Palm yağında bulunan A , E vitamini ve beta karoten, saç kökleriyle saç derisini besler, saçı dış etkenlerden korur.

Kanserle savaşır

Cildimizdeki lipitler ozona maruz kaldığında oksitlenebilir yahut zarar görebilir, bu durumda ciltte serbest radikaller meydana gelir. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, palm yağının serbest radikallerle savaştığı ve ciltte serbest radikal oluşumunu önlediği görülmüştür. Lipid oksidasyonu ile ortaya çıkan serbest radikallerin, kanser de dahil pek çok cilt hastalığının altında yatan neden olduğu tespit edilmiştir. Dr. Betty Kamen doktora notlarına göre, Palm yağında bulunan tokotirienollerin lipid oksidasyonunu önlemede, ortak tokoferollerden 40 ila 60 kat daha güçlü olduğu kanıtlanmıştır.

Kaynak:Mavi Kadın