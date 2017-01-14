Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memorial Dicle Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Özgür Yağdıran Düzgün, soğuk havalarda cilt sağlığını korumak için önemli önerilerde bulundu. Kış mevsiminde havaların soğuk olması nedeniyle evler, iş yerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları gibi kalabalık alanların genellikle yeteri kadar havalandırılmadığını belirten Düzgün, “Klima, elektrikli soba ve kaloriferler ile ısıtılan bu alanlar nemsiz kalarak cildin kurumasına, çatlamasına neden olur. Bu durum da çeşitli egzama türlerini tetikleyebilir. Bunun önüne geçmek için kapalı ve havasız ortamlarda oda nemlendiricileri kullanılabilir, kalorifer gibi ısıtıcıların üzerine ıslak havlu veya kap içerisinde su konulabilir ve ortam günün belli saatlerinde havalandırılabilir” dedi.

“Cildinize yoğun nemlendirici krem uygulayın”



Nemlendirici kremler, jeller veya yağlı sabunların ciltteki kurumayı ve çatlamayı engellemek için özellikle kış mevsiminin sert geçtiği bölgelerde kullanılabileceğini anlatan Düzgün, “Kişi yolda, otobüste, metroda veya ofiste ellerindeki kuruluğu fark ettiği anda nemlendirici krem uygulamaktan çekinmemelidir. Kuru cilt tipine sahip kişiler kesinlikle alkol içeren tonik kullanmamalıdırlar. Çünkü bu tonikler cilt üzerinde bakteriyel koruma tabakasını kaldırarak kaşıntıya, kuruluğa ve ciltte enfeksiyona neden olabilir. Ayrıca cilt, sabun içeriği olmayan losyonlar ile temizlenebilir” diye konuştu.

“Sağlıklı beslenmeye dikkat edin”



Sağlıklı beslenmenin de cilt üzerinde önemli etkileri olduğunun bilindiğini vurgulayan Düzgün, şunları kaydetti:

“Omega-3 cilt bakımının etkisini arttırır, bunun için haftada 2 kez balık tüketilmelidir. Kış mevsimine özel sebze ve meyvelerin tüketimi ihmal edilmemeli, kuru baklagil yemekleri menülere eklenmelidir. Sağlıklı beslenme, cildin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve doymamış yağların dengesini sağlar ve cilde parlaklık verir. Soğuk kış aylarında sıcak banyo pek çok insana cazip gelebilir ancak ortalama 20 dakikadan sonra sıcaklık cildin yağ dengesini yok etmeye başlar. Bu yüzden suyun sıcaklığı düşürülmeli ve banyo süresi 20 dakikanın altında tutulmalıdır. Ayrıca banyondan sonra vücuda nemlendirici kremler uygulanabilir.”

“Dudaklarınızın da nemli kalmasını sağlayın”



Dudakların yağ üretme özelliği olmadığından ciltte kurumaya en müsait bölgeler olduğunu ifade eden Düzgün, şunları söyledi:

“Bu yüzden özellikle dudaklarının kuruluğundan şikayetçi olanlar balm adı verilen ürünleri kullanabilir, gece yatmadan önce de nemlendirici krem uygulayabilir. Kuruyan dudaklar tükürükle ıslatılmamalı ve ısırılmamalıdır. Kış, dermatolojik işlemlerin uygulanması açısından en uygun mevsimdir. Çünkü cilt uygulamalarından sonra güneş ışınlarına maruz kalınmamalıdır. Cildinde leke, kırışıklık, sarkma problemi olan kişiler, bu dönemde dermatoloji uzmanına başvurup uygun işlemleri yaptırabilirler.”