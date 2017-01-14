Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Diş Hekimleri Derneği (ADA) ve Avrupa Estetik Diş Hekimleri Derneği (EAED) üyesi Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu, dişleri çürüten ya da zarar veren besinlerin karbonhidrat içerdiğini belirterek, “Her türlü şekerlemeler, kolalı içecekler, şeker katılmış çay dahil içeceklerin yanı sıra pasta, kek, kurabiye, jöleli pastalar ve dondurma gibi gıdalar dişlerimizi üzer” diye konuştu.

Dişlere zarar veren besinlerle ilgili toplumun az ya da çok bilgi sahibi olduğunu kaydeden Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu, “Bilinçli beslenmenin popüler olduğu günümüzde diş dostu yiyecek ve içecekler konusu ne yazık ki gündeme çok sık gelmemekte. Oysa bir yandan diş sağlığımıza dikkat ederken diğer yandan da hangi besinlerin diş yapısını koruduğu hatta güçlendirdiğinin bilinmesi gerekir. Örnek olarak süt ve süt ürünleri kalsiyum bakımından zengin oldukları için dişlerin ana yapısını güçlendirir. Ancak peynirde bulunan bir madde var ki, bu madde diş çürümesini engeller. Bu madde Kazein’dir” diye konuştu.

Dişlerinizi peynir yiyerek güçlendirin



ADA ve EAED üyesi Dt. Kırsaçlıoğlu, Kazein’in, süt içindeki baskın olan bir grup proteine verilen isim olduğu bilgisini paylaşarak, bu maddenin insan sütü de dahil olmak üzere hayvansal sütlerin tümünde mevcut olduğunu ifade etti. Öğün aralarında peynir atıştırmanın ya da kaşarlı tost yemenin diş sağlığı açısından faydalı olduğunu söyleyen Güzin Kırsaçlıoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Birçok ülkenin beslenme kültüründe yemeğin üzerine tatlı yenir. Ancak bu alışkanlık yemekten sonra diş fırçalanmadığında dişin çürümesini kolaylaştıran bir alışkanlıktır. Çok sık rastlanmamakla birlikte bazı ailelerde ise yemeğin ardından peynir-ekmek yenir. Bu aslında dişlerin lehine bir durumdur. Diş sağlığı üzerine yapılan araştırmalarda XYLITOL isimli bir şekerin çürük oluşumunu önlediği tespit edilmiştir. Şeker benzeri yapısından dolayı bakteriler tarafından hücre içine alınan bu madde dişlerdeki bakterilerin ölümüne yol açarak çürümeye engel olmaktadır. XYLITOL, normal şekerle hemen hemen aynı tada sahiptir. Üretici firmalar bunu farkedince xylitol’ü sakızların içinde kullanmaktadır. Öğün aralarında içeriğinde bu madde bulunan sakızlar çiğnendiğinde diş çürümelerinde azalma kaydedildiği belirlenmiştir. Üzerinde diş dostu amblemi olan sakızlar bu tip sakızlardır.”

Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu dişlerin, ağız ortamının asidik olması durumunda çürüdüğünü vurgulayarak, tükürükteki potasyumun ise asit ortamını tamponlamakta etken olduğunu söyledi.

Potasyum barındıran gıdalar tüketmek diş için faydalı



Ağız içindeki ortam asidik olduğunda tükürükteki potasyumun devreye girdiğini ve ortamın nötralize olduğunu belirten Dt.Kırsaçlıoğlu, tükürük içeriğinde yeterli potasyum olan kişilerde çürük oranının da düşük olduğunu kaydetti.Bu yüzden potasyum açısından zengin gıdalarla beslenmenin önemli olduğunu belirten Kırsaçlıoğlu, “Özellikle kuruyemişler bu konuda faydalıdır. Ayrıca kuruyemişlerin içerisindeki yağ da dişler üzerinde kaygan alan oluşturduğundan gıda artıklarının yapışmasını engeller. Yer fıstığı potasyum açısından en zengin kuruyemişler arasındadır. Ekonomik ve kolay bulunan bu gıda maddesi yemek aralarında da atıştırılabilir. Okul çocuklarının okula giderken ceplerine konulabilecek faydalı besinlerdendir. Adeta hayatın iksiri olan su da diş koruyucu içecekler arasındadır. Günlük 2 litrelik su tüketimi hem vücut hem de diş sağlığımız açısından hayati önemdedir. İçtiğimiz su, tükürüğü sulandırarak dişleri yıkama görevini yerine getirmesini sağlar. İçerdiği mineraller tükürüğün yapısına girerek tükrüğün kalitesini yükseltir. Dişlerin fırçalanmadığı durumda su ile yapılan çalkama etkili bir koruyucu önlemdir” dedi.

ADA ve EAED üyesi Dt.Güzin Kırsaçlıoğlu, Anadolu’da bol miktarda bulunan ve halk arasında “Dişotu” olarak bilinen bitkinin, antibakteriyel yapısı nedeniyle özellikle diş ve diş eti iltihaplanmasında ağız gargarası olarak kullanımının etkili olduğunu bildirdi.

Dişler yemek sonrası fırçalanmalı



Kırsaçlıoğlu, bakliyat grubunun çürük oluşturmayan gıdalar olduklarından kullanımlarının dişlerde çürüğe sebebiyet vermediğini ancak her koşulda dişlerin yemeklerden sonra mutlaka fırçalanması gerektiği uyarısında bulundu.Güzin Kırsaçlıoğlu, “Açıklamamın içeriği bahsettiğim yiyecekleri yersem ya da öğün aralarında sakız çiğneyip, peynir atıştırırsam dişim çürümez tarzında anlaşılmamalıdır. Ağız bakımı olmadan diş çürümesi engellenemez. Mutlaka akşam yatmadan önce sabah kahvaltıdan sonra dişler fırçalanmalıdır. İdeal olanı öğle yemeğinin ardından da dişlerin fırçalanmasıdır. Fakat şartların uygun olmadığı yerlerde sakız çiğnemek gibi önlemler o zaman devreye girer. Tost yiyeceksiniz kaşarlı tostu tercih etmek, çocuğunuza fındık kreması sürülmüş ekmek yerine peynir-ekmek vermek gibi davranışlar da bu konuda bilinç geliştirme anlamında faydalıdır. Daha sağlıklı bir toplum için diş ve ağız sağlığına özel önem göstermeliyiz” diye konuştu.