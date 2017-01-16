Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Yumuşak Doku Romatizması” olarak tanımlanan fibromiyalji hastalığı ile ilgili Medical Park Tarsus Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Pınar Müge Sarıkaya, bilgiler aktardı.Fibromiyaljinin çalışan kadınlar ile stresli mesleklere mensup ve mükemmeliyetçi kişilerde daha çok görülen bir hastalık olduğunu ifade eden Sarıkaya, “Hastalar çoğu zaman çok yorgun uyanıyorum, enerjim çekilmiş gibi hissediyorum, her yerim ağrıyor gibi şikayet ile gelirler. Stresli işlerde çalışanlarda, mükemmeliyetçi ve kendisinden çok şey beklenen kişilerde ve özellikle çalışan kadınlarda daha yaygındır” dedi.Uzm. Dr. Pınar Müge Sarıkaya, fibromiyaljinin psikiyatrik bir hastalık olmamakla birlikte, oluşumunu tetikleyen önemli sebepler arasında psikolojik faktörlerin öne çıktığını kaydetti. Uzm. Dr. Sarıkaya, “Çağımızın hastalıklarından stres ağrıyı artırırken, ağrı da stresi tetikler. Bu bir kısır döngüye dönüşür. Fibromiyalji hastalarının yaklaşık yüzde 40’ında stres bozukluğu, depresyon ve anksiyete bozukluğu saptanabilir. Ancak ağrılar, bu psikolojik sorunların tedavi edilmesiyle tamamen ortadan kalkmaz” diye konuştu.



Endişeler giderilmeli

Uzm. Dr. Pınar Müge Sarıkaya, tedavide kişilerin endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Tedavide, hastanın şikayetlerini artıran faktörler belirlenir ve bunlar ortadan kaldırılmaya çalışılır. Uyku kalitesi artırılması, kafein, alkol ve sigara kullanımı engellenmesi veya azaltılması hedeflenir. Hastaya düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırmak da tedavinin önemli bir parçasıdır. Germe ve gevşeme egzersizleri, yürüme, yüzme, pilates ve yoga gibi egzersizler son derece faydalıdır. Bütün bu düzenlemelerle birlikte çeşitli ilaçlar ve fizik tedavi yöntemlerine başvurulabilir.”

“Yorgun uyanmak fibromiyaljinin belirtisi”

Fibromiyaljinin birçok belirtisi olduğunu kaydeden Dr. Sarıkaya, “Sabahları yorgun uyanmak, bütün gün yorgunluk hissi, uyku bozukluğu, depresyon, baş ağrısı, stres, anksiyete bozukluğu, sersemlik-baş dönmesi, vücudun çok sayıda bölgesinde ağrı, katılık-tutukluk, hafızada problem yaşanması, unutkanlık, ayaklarda ve ellerde üşüme hissi, yanma, adette düzensizlik, kulak çınlaması, ağız ve göz kuruluğu fibromiyaljinin belirtisidir” ifadelerini kullandı.