Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sürekli aynı ve yanlış pozisyonda oturma şeklinin omurgayı zorlayarak kasların gerilmesine sebep olabileceğini söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, uzun süre masa başında çalışanların, sırtta kamburluk, omuzlarda çökme ve yuvarlaklaşma ve boynun öne doğru eğrilmesi şeklindeki duruş bozukluklarına maruz kalabileceğini ifade etti. Özellikle uzun süre bacak bacak üstüne atmanın, otururken vücudun yanlış şekil almasına yol açtığını anlatan Dr. Şahabettinoğlu “Uzun süreli olarak tekrarlanan hatalı hareketler bel incinmesine, kronikleşen bel-kalça ağrılarına davetiye çıkarır. Bu yüzden özellikle bel fıtığı ve bel kayması geçiren hastaların bacak bacak üstüne atılsa bile bu süreyi kısa tutarak ve sık tekrarlamayarak vücut sağlığını korumak gerekir” dedi.