Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 yıl boyunca 16 bin kişinin biber yeme alışkanlıklarının incelendiği araştırmada, düzenli olarak kırmızı acı biber tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre, felç ve kalp hastalıklarına yakalanma olasılıklarının büyük ölçüde azaldığı ifade edildi. Geçtiğimiz haftalarda Almanya’daki Ruhr Üniversitesi’nden bilim insanları da, kırmızı acı biberin içerisinde bulunan ‘kapsaisin’ adlı maddenin başta göğüs kanseri olmak üzere birçok kanser türüne karşı etkili olduğunu ifade etmişti.