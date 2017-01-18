Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Belediyesi’nin ilçedeki okulların aile birlikleri ile birlikte oluşturduğu Gönül Elçileri Projesi kapsamında; Uzman Diyetisyen Ezgi Sakar, ebeveynlerle ile bir araya geldi. Dr. İsmet Birgül İlkokulu’nda Avrupa Şafak Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen programda çocukların kahvaltı alışkanlığı kazanması gerektiğine dikkat çeken Ezgi Sakar, anne babalara; “Peynir, zeytin yemeyen çocuk yüzdesi çok fazla. Peyniri sevmiyorsa peynirli omlet yapın. Sebze yemiyorsa, sebzeli omlet yapın. Sevmediği yiyecekleri cazip hale getirmeniz önemli. Çikolatalı ekmek yerine, kaşarlı yağsız bir tost yeme alışkanlığı kazandırın. Kola yerine, sodanın içine limon sıkın. Taze nane yaprakları koyun. 10-12 yaş üzeri çocuğunuza sürekli olmamak kaydıyla bunu içirme alışkanlığı kazandırın. Çocuklar annelerinden ne görürse onu yapar. Örneğin çocuğunuz su içmesi için önce siz su içmelisiniz. Bazı çocuklar hiç tadına bakmadığı bir şeyi sevmediğini ifade eder. Aileden birini rol model almıştır. Bu anlamda anne ve babalar dikkatli olmalıdır.” dedi.





Çocuklarınızın Midesi İle Sizinki Aynı Değil



Yemek için çocukları zorlamanın da yanlış olduğunu ifade eden Ezgi Sakar, konuşmasında katılımcılara, “Çocukların midesi ve sizin midenizin boyutu aynı değil. Çocuğunuz sizin yediğinizin üçte biriyle doyar. İki köfte ile doydum diyorsa, doğrudur. Bir çocuk kendini, inat yaptığı zamanlar dışında asla aç bırakmaz. Her hafta hastalanmıyorsa, halsizliği yoksa, ayda bir kez ateşli hastalık geçirmiyorsa bırakın çocuğunuz zayıf kalsın” dedi.