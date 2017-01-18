Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saçınız yandığında ilk yapmanız gereken şey saçınızı 4-5 ay dinlendirip, saçınızı yorup yıpratan saç şekillendirici kullanımı, saç boyama gibi işlemlerden uzak durmalısınız. Bu süre geçtikten sonra aşağıdaki bildirilenleri uygulamanızı tavsiye ederiz.

Saç kestirme

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye kitabında; “Cemâl, çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakâret etmelerine sebeb olacak şeyleri yapmamak, bunları izâle etmektir” buyuruluyor. Yanan saç çok kötü durumdaysa kadınlar saçlarını kulak yumuşağına kadar kesebilirler.

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