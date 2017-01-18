Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna sorununa çözüm bulma arayışları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Elysee Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 16 Ocak Pazartesi Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Hollande ve Merkel’in bugün de Minsk Anlaşması'nın uygulanması konusunda Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Hollande, görüşmede, 24 Aralık’ta varılan anlaşma uyarınca ateşkese saygı gösterilmesinin gerekliliğinin altını çizdi, bu ateşkesin sürdürülebilir ve güvenilir şekilde sağlanmasının önemine değindi.

İnsani konularda da ilerleme sağlanmasını talep eden Hollande, savaş esirlerinin serbest bırakılması ve su tedariki ile ilgili altyapının yeniden inşasının gerekliliğini vurguladı.

Minsk Anlaşması'nın, Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulunması yolunda tek yol olduğu uyarısı yapan Hollande, Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna arasında oluşturulan Normandiya Formatının sorunların çözümündeki önemli rolüne de atıfta bulundu.

Görüşmede Suriye konusunun da ele alındığı belirtilen açıklamada, Holland'ın Astana’daki görüşmelerin, BM şemsiyesi altında Cenevre’deki barış görüşmelerinin yeniden başlatılabilmesi için bir etap olması yolundaki arzusunu dile getirdiği kaydedildi.

Suriye’de ateşkesin önemine dikkati çeken Hollande, Suriye’deki muhalif kesimin tamamının görüşmelerde yer alması konusundaki görüşünü de yineledi.