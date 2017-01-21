Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Buna karşılık tedavisi yapılmamış veya geç kalınmış göz bozuklukları ilerleyen yıllarda tedavisi son derece güç farklı problemlere de yol açabiliyor. Sömestir tatili ile birlikte uzmanlar aileleri başarısız karneleri değerlendirmede daha dikkatli olmaları konusunda ikazda bulunuyorlar. Dünyagöz Ataköy’den Opr. Dr. Tülay Kılıç “Meselenin farkında olmayan aileler çocuklarının derslerdeki başarısızlığını ‘Öğrenme kabiliyeti düşük’ diye nitelendirebiliyor. Oysa genellikle çocuklar öğrenme kabiliyetlerindeki eksiklikten dolayı değil, iyi göremedikleri için derslerinden geri kalabiliyor” diyor.