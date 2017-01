Türkiye Gazetesi

Sigara tüketimi kalp damar hastalıklarını ve kanser riskini arttırmakta. Kardiyoloji uzmanı Dr. Şener sigaraya bağlı damar tıkanıklığı oluşma riskinin erkeklerde kadınlara göre daha fazla olduğuna dikkat çekti. Sokakta vatandaşa ‘Sigara içiyor musunuz? İçiyorsanız neden?’ diye sorduk. Genç yaşta sigaraya kullanmaya başlayanlar pişmanlıklarını dile getirdi.



Genetik riski olanlar 2-0 mağlup

Ailesinde kalp damar rahatsızlığı veya kanser riski olan kişilerde sigara kullanımı hastalıkları tetiklemekte. Genetik risk altında olanların sigara tüketiminde riskli grupta olduğunu belirten Dr. Şener, “Genetik olarak risk altında olan yani ailesinde damar tıkanıklığı hikayesi veya kanser olan hastalar sigara içerek bu riski katlıyor. Şunu diyorum ailesinde damar tıkanıklığı veya kanser olan hastalarda sigara konusunda 2 kere dikkatli olunmalı. Çünkü 1-0 gerideler. Sigara içererek 2-0 geriye gidiyorlar” ifadelerini kullandı.



“Kadınlar menopoza kadar avantajlı”

Kadınlık hormonunun sigaraya bağlı damar tıkanıklığı açısından koruyucu bir yapısı bulunmakta. Dr. Şener erkeklerin kadınlara göre dezavantajlı olduğunu belirterek, “Damar tıkanıklığı erkeklerde daha fazla. Bunun sebebi erkekler kadınlara göre hormonal koruma açısından bir sıfır yenik durumdalar yani kadınlık hormonunun damar tıkanıklığı açısından daha koruyucu bir etkisi var. Menopoza kadar kadınlar bu durumda daha avantajlı gidiyorlar ama menopozdan sonra bu avantajlarını kaybediyorlar. Menopozdan sonra kadın ve erkeklerde sigara içmeye bağlı damar tıkanıklıkları olasılıkları eşitleniyor ”diye konuştu.



Etken stres ve özenti

Gençlerde sigaraya başlama yaşı her sene düşmekte. Bireylerin çocuk yaşta sigaraya yönelmelerinin sebebinin çevre özentisi olduğunu belirten Dr. Şener yetişkinlerin ise stresten dolayı sigaraya yöneldiğini söyledi. Dr. Şener “Türkiye’de ve dünyada her sene sigaraya başlama yaşı daha da aşağıya düşüyor. Küçük yaşlarda sigaraya başlanmasının sebebi de biraz özenti ve prestij kazanmak. Sigaranın verdiği pozitif bir duygu durumu söz konusu, sigara içen hastalarımız kendini daha iyi hissettiğini söylüyorlar. Uzun vadede bu bir bağımlılık haline geliyor. Kendini iyi hissetme bağımlılığı. Yoğun streste olan insanlar böyle bir pozitif enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Sigara içmediği zaman çok ciddi bir negatif enerjisi oluyor.”



“6.sınıfta başladım”

12 yaşında sigaraya içmeye başlayan Ali Ekici, emar sonuçlarında kalbinde lekelenme görmesi üzerine sigarayı azaltmaya başladı. Genç adam sigaraya başlama sürecini şu sözlerle anlattı; “6.sınıfta başladım. Arkadaş ortamında dolayı. Küçükken onu içtiğimiz zaman ayrı bir cool olduğumuzu düşünürdük. Hala cefasını çekiyoruz. O zamanlar günde 1 paket 1 buçuk paket içiyordum. Geçen emar çektirdim lekelenme çıktı. Günde bir iki tane içmeye çalışıyorum azaltıyorum.”



“Yokuş bile çıkamıyorum”

Lise öğrencisi Bilgin Tilaver 15 yaşında sigara içmeye başlamış,şimdi ise nefes darlığı yaşıyor .Bırakmak istediğini fakat artık bağımlı olduğunu belirten Tilaver, ”1 yıldır kullanıyorum arkadaş ortamından dolayı başladım. Bırakmayı çok düşündüm ama sıkıntılarımdan dolayı bırakamadım. İnsan sigara içince sıkıntılar geçiyor gibi düşünüyor ama gerçekten geçmiyor. Önceden koşuyordum Alibeyköy’de yarışlar oluyordu ilk üçe giriyordum. Şimdi yokuş bile çıkamıyorum. Nefes darlığı yapıyor.15 yaşında başladım şu an 16 yaşındayım ”diye konuştu.



“Arkadaş kurbanı”

18 yıldır sigara içen Murat Dal ve 12 yıldır içen Mücahit Bulut çocuk yaşta başlayanlardan. 37 yaşında olan Dal: “18 yaşında başladım. O dönemde arkadaş ortamım sigaraya itti. Bırakmayı denedim ama bırakamadım.” 21 yaşında olan Bulut: “12 yaşında başladım. Arkadaş ortamından dolayı başladım. Bırakmayı denedim bırakamadım.”



Sigara yoksa bende yokum

Sigara kullanmayan Sevim Adıyaman, kimi arkadaşları için sigaranın vazgeçilmez olduğunu belirtti. Adıyaman, “Hiç içmedim tadını dahi bilmiyorum. Arkadaş ortamımda içiliyor. Sigaramı kabul etmeyen beni de kabul etmesin diyen arkadaşlarım bile var.”