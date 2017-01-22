Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve GAP Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mikdat Şimşek, 1870’li yıllardan itibaren özellikle savaşlarda askerlerin beslenmeleri için üretilen ve zamanla milyonlarca insanın kullandığı margarin yağlarının zararları hakkında bilgi verdi. Birçok insanın sofrasında bulundurduğu ve “oleo margarin” denilen yağdan üretilen margarin yağının birbiri içerisinde çözülmeyen karışımlardan oluştuğuna dikkat çeken Şimşek, “Margarin yağı bitkisel ve hayvansal yağlar ile suyun karışımından oluşmakta. Bunlar birbiri içerisinde çözülmediği için de arada tampon görevi gören değişik materyallerin oluşmasına sebep olabilmektedir. Öbür taraftan da bunlara tatlandırıcı özelliği katabilmek için de sitrik asit, ekşimiş süt altı suyu ve yoğurt katılmakta, renklendirici ilave edilmesi için de doğal yollardan havuçtan elde edilen beta karoten ilave edilmektedir. Bunların bir araya gelmesiyle de margarin yağı elde edilmektedir. Bunlar bir araya gelince de bunların kimyasal yapısındaki vitaminler bozulmaya sebep oluyor” dedi.



“İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor”



Bu vitaminlerin bozulmasının insan sağlığı açısından büyük risk taşıdığını vurgulayan Şimşek, “Harvard Üniversitesi’nde margarin yağı ve normal yağ verilen kadınlar üzerinde yapılan araştırmada yağı kullanan kadınların koroner kalp hastalığına yakalanma olasılığı, kullanmayanlara oranla yüzde 53 daha fazla olarak tespit edilmiş. Margarin yağının zararlı etkileri üzerine araştırmalar hala devam etmektedir. Sonuç olarak margarin yağları şeker hastalığına, anne sütünün kalitesinin düşmesine, kötü kolesterolün yükselmesine, iyi kolesterolün de düşmesine yol açabilmektedir. Doğal yollardan elde edilen yağlardan beslenmemiz lazım. Hayvansal ve bitkilerden elde edilen bozulmamış yağlar normal yağlardır. Tereyağı, zeytinyağı ve benzeri yağları tüketmek daha sağlıklı bir toplum oluşmasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.