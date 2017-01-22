Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alerjinin vücudun bağışıklık sisteminin alerjenlere karşı anormal olarak yanıt vermesi olduğunu belirten Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Arıkan Ayyıldız, özellikle çocuklarda giderek artan oranlarda görülen alerjik astımı çevre faktörlerinin de arttırdığına dikkat çekti. Çocuklarda görülen alerjik hastalıklardan en sık olanının astım olduğunu kaydeden Ayyıldız, anneleri de uyararak, “Çocuklardaki astımın nedeninin yüzde 90 alerjidir. Çocuklarda alerjik hastalık görünme riski toplum içerisinde yüzde 30 civarındayken, anne veya babada da alerji varlığında bu risk daha da artıyor. Genetik özelliklerin yanında sigara, hava kirliliği, ev tozu ve alerji yapan polen gibi maddelere, çevresel faktörlerin de eklenmesi ile alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor. Bu nedenle özellikle temizlik yaparken ortaya çıkan ev tozları alerji riskini artırıyor. Özellikle alerjik risk taşıyan çocuğunuz da var ise evinizi temizlerken de hassasiyet göstermelisiniz, temizliği bile çocuklarınız evde yok iken yapmayı tercih etmelisiniz” dedi.



Alerjiye uzak olan etkenlerden çocukların uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Zeynep Arıkan Ayyıldız, alerjik test yapılarak kişinin nelere alerjisi olduğunun tespit edilmesi ve kişinin alerji etkenlerine karşı ilaç tedavisinin yapılabileceğini kaydetti.

"Öksürük şuruplarının çok faydası olmuyor"



Öte yandan toplumda yaygın olarak kullanılan öksürük şurubu konusunda da uyarılarda bulunan Doç. Dr . Ayyıldız, şurupların çok dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Öksürük şurubu olarak bilinen bu ilaçlar çok çeşitli ve her birinin etken maddeleri farklıdır. Kimisi soğuk algınlığına yönelikken kimisi balgam sökücü etkiye sahiptir. Öksürük şuruplarının, hekim tarafından önerilmedikçe kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Nitekim çok da faydasının olduğunu görmüyoruz. Çünkü öksürük nedeninin saptanmadığı durumlarda, öksürük kesici etkiye sahip öksürük şurupları, altta yatan hastalığın tanısında gecikmelere neden olabilir. Örneğin kuru bir öksürükte kullanılan balgam sökücüler öksürüğü artırabilir. Öte yandan balgamlı bir öksürükte öksürük kesici ilaçlar kullanılırsa balgamın atılmasına engel olabilir.”