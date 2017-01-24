Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde yayımlanan bir makaleye göre sarımsak yemek keneleri uzaklaştırıyor.
Sarımsak yemenizin üzerinden 24 saat geçmeden sarımsak vücudunuzda harikalar oluşturuyor.
Soğan, taze soğan ve pırasa gibi sarımsak da allium familyasına aittir. Eski çağlardan beri sarımsak tıbbi alanlarda kullanılmıştır. Sarımsağın içinde bulunan ve sarımsağa kokusunu veren allicin isimli maddenin sağlığımız üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor.
Yapılan araştırmalarda sıkça sarımsak yiyenlerin soğuk algınlığına yakalanma riskinin %70 daha az olduğu görüldü.
Sarımsak ayrıca tansiyonu dengeler ve içerisinde bulunan yüksek orandaki antioksidanlar sayesinde Alzheimer ve demans riskini azaltır.
Günde 6 diş kavrulmuş sarımsak yediğinizde ise vücudunuza inanılmaz bir takviye sağlamış oluyorsunuz.
Bakın kavrulmuş sarımsak yedikten sonra vücudunuzda neler gerçekleşiyor:
1. saat: Vücudunuz sarımsağı sindirir ve içindeki besleyici maddeleri emer.
2. ve 4. Saat: Sarımsağın içinde bulunan ve vücudunuzun emdiği besleyici maddeler vücudunuzdaki kanser hücreleri ve serbest radikallerle mücadele eder.
3. ve 6. Saat: Metabolizma hızınız artar. Vücudunuzdaki yağlar erimeye başlar ve fazlalık sıvılar vücuttan atılır.
4. ve 7. Saat: Sarımsağın antibakteriyel faydaları etkisini göstermeye başlar ve kan dolaşımına karışır. Sarımsak vücuttaki bakterilerle savaşmaya başlar.
5. ve 10. Saat: Sarımsakta bulunan besleyici maddeler oksidasyon oluşma riskini azaltır.
6. ve 24. Saat: Sarımsağın içindeki besleyici maddeler sayesinde:
Kolesterol düşer
Kalp sorunlarına neden olan damar tıkanıklıkları önlenir
Tansiyon dengelenir
Sinir sistemi güçlenir
Vücuda ağır metallerin girmesi engellenir
Kemikler ve eklemler güçlenir
Daha az yorgun hissedilir
Vücudunuz daha atletik olur
Hücreler sağlığına kavuşur
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