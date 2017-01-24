Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde yayımlanan bir makaleye göre sarımsak yemek keneleri uzaklaştırıyor.

Sarımsak yemenizin üzerinden 24 saat geçmeden sarımsak vücudunuzda harikalar oluşturuyor.

Soğan, taze soğan ve pırasa gibi sarımsak da allium familyasına aittir. Eski çağlardan beri sarımsak tıbbi alanlarda kullanılmıştır. Sarımsağın içinde bulunan ve sarımsağa kokusunu veren allicin isimli maddenin sağlığımız üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor.

Yapılan araştırmalarda sıkça sarımsak yiyenlerin soğuk algınlığına yakalanma riskinin %70 daha az olduğu görüldü.

Sarımsak ayrıca tansiyonu dengeler ve içerisinde bulunan yüksek orandaki antioksidanlar sayesinde Alzheimer ve demans riskini azaltır.

Günde 6 diş kavrulmuş sarımsak yediğinizde ise vücudunuza inanılmaz bir takviye sağlamış oluyorsunuz.



Bakın kavrulmuş sarımsak yedikten sonra vücudunuzda neler gerçekleşiyor:

1. saat: Vücudunuz sarımsağı sindirir ve içindeki besleyici maddeleri emer.

2. ve 4. Saat: Sarımsağın içinde bulunan ve vücudunuzun emdiği besleyici maddeler vücudunuzdaki kanser hücreleri ve serbest radikallerle mücadele eder.

3. ve 6. Saat: Metabolizma hızınız artar. Vücudunuzdaki yağlar erimeye başlar ve fazlalık sıvılar vücuttan atılır.

4. ve 7. Saat: Sarımsağın antibakteriyel faydaları etkisini göstermeye başlar ve kan dolaşımına karışır. Sarımsak vücuttaki bakterilerle savaşmaya başlar.

5. ve 10. Saat: Sarımsakta bulunan besleyici maddeler oksidasyon oluşma riskini azaltır.

6. ve 24. Saat: Sarımsağın içindeki besleyici maddeler sayesinde:

Kolesterol düşer

Kalp sorunlarına neden olan damar tıkanıklıkları önlenir

Tansiyon dengelenir

Sinir sistemi güçlenir

Vücuda ağır metallerin girmesi engellenir

Kemikler ve eklemler güçlenir

Daha az yorgun hissedilir

Vücudunuz daha atletik olur

Hücreler sağlığına kavuşur

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