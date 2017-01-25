Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gözlerde bulanık görmeye neden olan katarakt, göz merceğinin saydamlığını ve şeffaflığını kaybetmesiyle oluşan bir sağlık sorunu. Halk dilinde ‘perde’ ya da ‘aksu’ adı verilen katarakt, göz bebeğinin hemen arkasında yer alan lensin şeffaflığını yitirmesi sonucu ortaya çıkıyor. Sisli puslu, bulanık, bazen çift görme şikayetlerine yol açan göz probleminin sadece yaşlılıkta değil, bebeklik döneminde dahi görülebileceğini söyleyen Dr. Bülent Raşit Tuncel, bebeklerde görülme sıklığını 10 bin’de1.5 olarak belirtirken, bebeklerde fotoğraf çekiminde bir göz bebeğinin beyaz olması ile kataraktın fark edilebileceğini ifade ediyor. Dr. Bülent Raşit Tuncel, rahatsızlıkla ilgili en çok merak edilen soruları ise, şöyle yanıtlıyor:

Gözlük kullanımı yeterli mi?



Katarakt rahatsızlığında, gözlük camlarını sık sık değiştirme ihtiyacı doğuyor. Ancak katarakt belli bir noktayı aştıktan sonra cam değiştirilse de görüşü iyileştirmiyor.

Ne zaman ameliyat olmalı?



Görme bozukluğu kişinin günlük yaşamını aksatacak seviyeye ulaşmışsa, kataraktın ameliyatla alınması gerekiyor. Acil tedavi gerektiren diğer bir durum ise; kataraktın tamamen olgunlaşıp buzlu cam görünümüne gelmesi. Katarakt ameliyatı gerekliliği için tek kriterin‘görme keskinliği’ olmadığını belirten Dr. Bülent Raşit Tuncel, ışığa karşı aşırı duyarlılığın da kişilerin hayatını kabusa çevirebileceğini anlatarak, “Bir kişinin muayene odasında gösterilen harf ya da şekilleri görmesi yeterli değil. Aynı kişinin güneşli günlerde sokakta daha az gördüğünü, geceleri otomobil farları, sokak lambalarının aşırı parlama ve yansımasından aşırı derecede rahatsız olduklarını duyabiliriz. Bu durumlarda da kişilerin ameliyat olması gerekiyor” diye belirtti.

Katarakt ameliyatı ile gözlükten kurtulmak mümkün mü?



Eğer kataraktı olan kişi; diyabet (şeker) hastalığı, göz tansiyonu (glokom) ve sarı nokta hastalığı gibi ek bir göz problemine sahip değilse,ameliyat sonrasında premiummultifokal ya da trifokal (çok odaklı) göz içi merceklerle hem uzağı hem yakını hem de ara mesafeyi gözlüksüz olarak görebiliyor.

Katarakt ameliyatı zor bir ameliyat mı?



Damla ile göz uyuşturularak yapılan ve ortalama 10 dakika süren operasyonun ardından tamamen bulanık görme sorunundan kurtulmak mümkün. Ancak böyle oluşu,‘çok basit bir ameliyat’ anlamına gelmiyor. Dr. Bülent Raşit Tuncel, ameliyatın deneyimli göz cerrahları tarafından titizlik gösterilerek, en hijyenik koşullarda ve tek kullanımlık malzemeler ile yapılması gerektiğinin altını çizerek, kullanılacak göz içi merceklerinin de FDA onaylı olmasına dikkat çekiyor.

Ameliyatın ardından nelere dikkat edilmeli?



Ameliyat sonrası 5 gün banyo yapılmaması ve göze su değdirilmemesi önemli. Yine bir hafta boyunca kirli, pis işlerden ve buhardan uzak durulmalı. Bir hafta sonra her türlü işe dönüş sağlanabiliyor ve kişi normal hayatına dönebiliyor.

Tekrarlama riski var mı?



Katarakt tekrarlayan bir hastalık değil. Katarak operasyonu, kişinin hayatında eğer her şey yolunda giderse bir kez geçireceği bir operasyon. Sonrasında bir daha aynı sorunla karşılaşmadan, sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor.

Neler kataraktı tetikleyebilir?



Kortizon içeren ilaç kullanımı, diyabet, bazı göz tansiyonu türleri ya da yüksek seviyede radyasyon ve elektrik akımına maruz kalmak kataraktın oluşumunu etkileyebiliyor.