Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, antibiyotiklerin her yıl milyonlarca kişinin hayatını kurtardığını belirtiyor.

Ancak yanlış ve gereğinden fazla kullanılan antibiyotik, iyi bakterileri öldürerek farklı hastalıklara yol açıyor. Bu sebepten antibiyotik kullanımı hastalıkta son çare olmalıdır.

Yılancıoğlu, grip ve benzeri hastalıklarının nedeninin virüs olduğunu ancak virüslerin antibiyotiklerden etkilenmediğini, gereksiz kullanıldığı zamanda iyi bakterileri öldürerek kişiyi daha farklı hastalıklara açık hale getirdiğini söylüyor.

Mikrobiyota adı verilen mikroskobik canlılar vücutta insan psikolojisini dahil etkileyebilecek önemli görevler üstleniyor. Kullanılan gereksiz antibiyotikler de bu mikroorganizmaları etkiliyor.

Bu sebepten hastalığa neden olan bakteriyi bularak ona yönelik antibiyotikler kullanmak gerekir.