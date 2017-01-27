Karın bölgesi, mide, bağırsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, özofagus ve çok sayıda kan damarı da dahil olmak üzere bir çok organ kapsayan bir bölgedir. Bu organlardan herhangi birinde sorun yaşanması mide krampını tetikler.Mide krampı genellikle karında bulunan organlar, bazen de rahim ve mesane gibi pelvik organlarla ilgilidir. Hafif veya ciddi hastalıklardan da kaynaklanabilir. Çoğu kişi yaşamlarının herhangi bir döneminde mide krampı yaşamıştır. Mide krampları ile her yaşta karşılaşılabilir.
Mideme kramp girdi, mide krampı nedir? Belirtileri ve tedavisi
27.01.2017 - 13:25 | Son Güncelleme: 27.01.2017 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mide krampı, alt göğüs belgesi, pelvis veya kasık ile mide arasında meydana gelen ağrıya neden olan keskin, aralıklı zamanlarla gerçekleşen kasılmaları ifade eden genel bir terimdir. Mide kramplarının yaygın nedenleri arasında hazımsızlık, bağırsak enfeksiyonu, regl krampları, mesane enfeksiyonu ve midede aşırı gaz birikmesi yer alır.
Etiketler : mide kanaması,mide krampları,
441811 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/441811.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER