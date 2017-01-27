Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karın bölgesi, mide, bağırsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, özofagus ve çok sayıda kan damarı da dahil olmak üzere bir çok organ kapsayan bir bölgedir. Bu organlardan herhangi birinde sorun yaşanması mide krampını tetikler.Mide krampı genellikle karında bulunan organlar, bazen de rahim ve mesane gibi pelvik organlarla ilgilidir. Hafif veya ciddi hastalıklardan da kaynaklanabilir. Çoğu kişi yaşamlarının herhangi bir döneminde mide krampı yaşamıştır. Mide krampları ile her yaşta karşılaşılabilir.

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