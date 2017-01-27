Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığının sigarayla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı. "Dumansız hava sahası"nın kapsamının genişletilmesi ve düz paket uygulamasına geçilmesinin de aralarında olduğu birtakım çalışmaları tamamladıklarını bildiren Akdağ, bu çalışmalarla ilgili yasal düzenlemenin anayasa referandumundan sonra Meclise getirileceğini söyledi.

Düz paket uygulamasıyla ilgili ayrıntıları da paylaşan Akdağ, "Her ne kadar sigara paketlerinin üzerine uyarılar koyduysak da şimdi paketin hemen bütününün uyarıyla kaplandığı, markanın bir köşede küçücük kaldığı, adeta ancak okunabildiği yeni bir sigara paketi olacak. Bu Avustralya'da başlayan bir uygulama ve başarılı sonuçları var." dedi.

İşletmelerde sigara satışının yapıldığı bölümlerle ilgili kapalı dolap uygulamasına geçileceğini açıklayan Akdağ, şu bilgileri verdi:

"Sigaraların dükkanlarda dışarı camekandan görünmeyen bir yerde olması gerekiyor. Kanunu yazarken görünmemeyi böyle planlamıştık. Sigaralar raflara konulup satılabilir, buna karşın 'Sigara görünür bir yerde tutulamaz' diye kanun maddesi hazırladık. Sigara dolabın içerinde olacak. Genelde marketler satmayı çok istedikleri ürünleri kapı ve kasaya yakın yerlere koyuyorlar. Bunun caydırıcı olması için sigarayı kapalı dolaba sokan bir madde getiriyoruz."

"Tente meselesiyle ilgili tedbirimizi almış durumdayız"

Bakan Akdağ, "Dumansız hava sahası"nın kapsamına, üzeri açılıp kapanabilen alanların da gireceğini belirterek, "Tente meselesiyle ilgili tedbirimizi almış durumdayız. Kapatılabilir bir alan varsa oranın açık olması yasal olarak bir şeyi değiştirmiyor. Orası bize göre kapalı. Orası kapatılabilir ise burası da kapalı alan. Yani yasada bir arıza yok, takipte arıza var. Bu görev valilerin görevidir. Yani bu işi takip etmek valilerimizin görevidir." uyarısında bulundu.

Bakanlık olarak sigarayla mücadele çalışmaları kapsamında teknolojiyi de en etkin biçimde kullanmak istediklerini bildiren Akdağ, bu kapsamda Yeşilay ile "Dumansız hava sahası" ihlallerinin yetkililere bildirilmesini sağlayan "Yeşil Dedektör" isimli akıllı telefon uygulamasının geliştirildiğini söyledi. Akdağ, "Şimdi kapalı mekanda sigara içildiğinde ne yapıyorsunuz 'Alo 184'ü arayıp, 'Şurada sigara içiliyor' diyorsunuz. Alo 184, oraya en yakın denetleyiciye haber veriyor. Denetleyici de hemen oraya geçiyor. Buna rağmen iş istediğimiz gibi yürümüyor. Bunun yerine şimdi 'Yeşil Dedektör' uygulamasına girdiğiniz zaman bu bizim sistemimizde konum da bildiren bir uyarı haline dönüşüyor. Doğrudan oraya gideceğiz. Burada vatandaşlarımızın duyarlılığı çok önemli. Vatandaşlarımız 'İçiliyor, ben de sesimi çıkartmayayım.' demeyecek, şikayet edecek." diye konuştu.

"Çok yönlü bir mücadeleye yeniden başlıyoruz"

Son dönemde sigara kullanım oranlarının tekrar artmaya başladığına dikkati çeken Akdağ, şunları kaydetti:

"2008 ile 2012 yılı arasındaki uygulamalarımızla Dünya Sağlık Örgütünden üst üste sigarayla mücadele kapsamında ödül aldık. Sigara içme oranları dört yıl içerisinde yüzde 31'lerden yüzden 26-27'lere geriledi ama şu anda oran yine yüzde 30'unun üzerine çıktı. Gevşeme oldu. Kapalı mekanlarda sigara içilmesi hususunda gevşeme var, yeni birtakım tedbirler almak lazım. Toplumda yeniden bir farkındalık oluşturmalıyız. Bunun için de ciddi bir medya kampanyası hazırlıyoruz. Şimdi Yeşilay ile bir kampanya hazırladık. Yeşilay bugünlerden başlayarak 3 ay boyunca bu kampanyayı yürütecek. Bunların sonuçlarını ölçeceğiz. Dolayısıyla çok yönlü bir mücadeleye yeniden başlıyoruz."

Akdağ, bundan sonraki dönemde sigarayla ilgili talebi azaltıcı çalışmalara ağırlık vereceklerini dile getirerek, "Yüksek vergilerin sigarada çok etkili olduğu görülüyor. Fiyatı artınca kullanım azalıyor. Türkiye'de 10 liralık bir sigaranın yaklaşık 8,5 lirasında vergi var. Talebi azaltmalıyız. Özellikle gençlerde talebi azaltıcı çalışmalara yoğunlaşmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sigaranın "akciğer ve gırtlak kanseri demek" olduğunu vurgulayan Akdağ, "Sigara içerek bir taraftan kendimize bir taraftan da çevremizdekilere zarar veriyoruz. Sigarayla mücadeleye devam edeceğiz, bu mücadeleyi bırakmayız. Bir toplumun geleceğini önemsiyorsanız sigara ve alkolle çok ciddi mücadele etmelisiniz." ifadelerini kullandı.