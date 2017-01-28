Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Gelişmekte olan ülkelerde beş yaşından küçük 200 milyondan fazla çocuğun kötü beslendiğini ve her yıl 1-2 milyon çocuğun bu sebeple hayatını kaybettiğini söyleyen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Seda Genç “Bebeklikte kötü beslenen çocukların zekâ gelişimi olumsuz etkilenir; enfeksiyonlara daha sık yakalanırlar ve fiziksel gelişimleri geri kalır” dedi. Bebeklik dönemindeki beslenmenin bütün hayat boyunca sağlığı etkileyeceğini belirten Dr. Genç, ilk 6 ay boyunca mutlaka anne sütü almanın önemine dikkat çekti. Türkiye’de anne sütünün erken bırakıldığını ve ek gıdalara geçildiğini anlatan Dr. Genç “Beyin gelişiminin yüzde 90’ını 2 yaşına kadar tamamlanır. Anne sütü ilk 6 ay, su ihtiyacı dâhil olmak üzere gerekli olan bütün enerji ve besin ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca ishal ve diğer enfeksiyonlara karşı doğal koruyucu maddeler içerir” dedi. Dr. Genç, 6 aydan sonra demir, çinko gibi mikro besin öğelerinde eksiklikler oluşmaması, çiğneme ve konuşma becerisinin gelişmesi, ağız ve dil koordinasyonunun artması ve farklı tatlara alışması için anne sütü ile birlikte ek gıdaların da verilmesi gerektiğini söyledi.