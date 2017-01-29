Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) hazırlanan yazılım, özel bir kağıt üzerine damlatılan kandan hastalıklar tespit edecek. Üstelik kısa sürede ve düşük maliyetle. Bu sayede belirlenecek hastalıklar arasında grip, Hepatit B, Hepatit C’nin yanı sıra HIV virüsü ve kanser türleri de bulunuyor. Proje koordinatörü İYTE öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, uluslararası alanda ilgi gördüklerini, salgın hastalıklarla mücadele eden ülkelerin bu yazılımla ilgilendiğini söyledi. Çalışma bir sene içinde kullanılabilir seviyeye gelecek.