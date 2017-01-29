İngiltere’de kan kanserine yakalanan ve hayatlarından ümit kesilen iki bebeğe tıp dünyasında ilk kez denenen bir tedavi metodu uygulandı. 16 aylık Layla Richards ile ismi açıklanmayan 11 aylık bebeğe, geleneksel tedavi yöntemlerinin sonuçsuz kalması üzerine, Londra’daki Great Ormond Street Hastanesinde genetik olarak tasarlanmış bağışıklık hücreleri zerk edildi. Bu hücreler, gen terapisi uzmanı ve doktor Profesör Waseem Qasim tarafından kanserli hücrelere saldırmak üzere tasarlandı. Doktorlar, bir sene sonra çocuklarda sağlık konusunda görülen iyileşmenin muazzam olduğunu ifade ettiler. Layla’nın annesi Lisa Foley, “Biz kızımız için palyatif tedavi uygulanmamasını, daha önce hiç tatbik edilmemiş olsa bile yeni bir yöntem uygulanmasını istedik. İşe yaradı. Çok mutluyuz” diye konuştu.
İlk kez denenen yöntemle kan kanserini tedavi ettiler
29.01.2017 - 03:55 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genetik olarak tasarlanmış bağışıklık hücreleri, kan kanseri olan iki bebeğe zerk edildi. Bebekler bu yeni tedavi yöntemiyle sağlıklarına kavuştu.
Etiketler : kan kanseri,
442262 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/442262.aspx
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