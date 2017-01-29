Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de kan kanserine yakalanan ve hayatlarından ümit kesilen iki bebeğe tıp dünyasında ilk kez denenen bir tedavi metodu uygulandı. 16 aylık Layla Richards ile ismi açıklanmayan 11 aylık bebeğe, geleneksel tedavi yöntemlerinin sonuçsuz kalması üzerine, Londra’daki Great Ormond Street Hastanesinde genetik olarak tasarlanmış bağışıklık hücreleri zerk edildi. Bu hücreler, gen terapisi uzmanı ve doktor Profesör Waseem Qasim tarafından kanserli hücrelere saldırmak üzere tasarlandı. Doktorlar, bir sene sonra çocuklarda sağlık konusunda görülen iyileşmenin muazzam olduğunu ifade ettiler. Layla’nın annesi Lisa Foley, “Biz kızımız için palyatif tedavi uygulanmamasını, daha önce hiç tatbik edilmemiş olsa bile yeni bir yöntem uygulanmasını istedik. İşe yaradı. Çok mutluyuz” diye konuştu.