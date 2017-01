Türkiye Gazetesi

Her 10 yetişkinden 8’inin hayatının bir döneminde bel ağrısı ile tanıştığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Bel bölgesinde 5 omur, bunların arasında yumuşak yapıdaki diskler, eklemler, güçlü bağ dokular, kaslar ve omurlar arasından çıkarak bacaklara giden sinirler bulunur. Bel ağrısı, bu yapılardan herhangi birinden kaynaklanabilir. Ayrıca karın içi organlardan ya da kalçadan yukarıya doğru yayılan ağrılar da bel ağrısı şeklinde olabilir. Bel ağrılarının çoğu basit ağrılar denilen, bir iki hafta içinde kendiliğinden geçen ağrılardır. Ancak omurlar arasındaki disklerin zorlanmaya veya yıllar içerisinde tahrişine bağlı olarak dış zarının esneyerek ya da yırtılarak omurilik kanalına doğru bombeleşmesi ve sinir baskısı oluşturması bel fıtığı rahatsızlığı olarak ortaya çıkar” diye konuştu.



Bel fıtığının teşhisinde her ne kadar MR çekilip fıtık görülürse de, önemli olanın muayene olduğunu ifade eden Şahabettinoğlu, “Hastanın şikayetleri, klinik muayenesi, MR görüntüleri birlikte değerlendirilip teşhis konulmalıdır. Yoksa MR da görülen her fıtık tedavi gerektirmeyebilir. Hayat kalitesini olumsuz etkileyen bel fıtığı rahatsızlığında hastalar bel, bacak ağrısı, ayaklarda uyuşma, yürümede zorluk şikayeti ile başvuruyor” dedi.



Bel fıtıklarının yüzde 98’inin ameliyatsız tedavi edildiğini, ancak ameliyatsız tedavi yöntemlerine cevap vermeyen yüzde 2 hastada ameliyat gerektiğini belirten Ali Şahabettinoğlu, “Uygulanan maniplasyon tedavisi ile bel fıtığı hastalarında oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. Kilo kontrolü, bel kaslarını güçlendirici egzersiz ve sportif faaliyetler ile doğru oturma-kalkma, ağır kaldırmama gibi tedbirler bel fıtığını azaltıyor” şeklinde konuştu.