Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Panik atak rahatsızlığı, özellikle tiroid rahatsızlığı geçirmiş veya ailesinde tiroid hikayesi olan kişilerde görülebilir. Panik atak ya da anksiyete rahatsızlıklarının belirtileri tiroid rahatsızlıklarıyla çok benzerdir. Bu nedenle panik atak şikayetiyle gelen hastalarda doktorlar mutlaka bu belirtilere tiroid rahatsızlığının sebep olmadığından emin olmalıdır."

PANİK ATAK VE TİROİD: HİPERTİROİDİ VE HİPOTİROİDİZM

"Tiroid bezi, en büyük endokrin bezlerinden biridir ve adem elmasının hemen altındaki boyun bölgesinde bulunur. Tiroid bezi, tiroid hormonu da dahil olmak üzere, vücudumuzun diğer bölümlerinin ve metabolizmanın işlevini etkileyen hormonlar üretir. Hipertiroidi, tiroid bezi bazı önemli hormonları aşırı ürettiğinde ortaya çıkan bir durumdur. Hipertiroidi, duygudurum bozukluklarını taklit eden kalp çarpıntısı, kas güçsüzlüğü, uykusuzluk, sinirlilik ve yorgunluk hallerine neden olabilir."

HİPOTİROİD PANİK ATAĞA YOL AÇAR MI?

"Bildiğimiz gibi adrenal, tiroid ve bağırsağınız ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Sempatik sinir sisteminin bir parçası olan adrenal bezler, kortizol, epinefrin ve norepinefrin gibi hormonları salgılarlar. Bu hormonlar, stres tepkisini ve stresle başa çıkma kabiliyetimizi düzenlediğinden önemlidir. Sorun, adrenal bezlerin, baskılandığında en çok olumsuz etkilenen bezler olmasıdır. Stres, adrenal bezleri büyük oranda etkiler ve bu doğrudan tiroidinizin sağlıklı çalışmasıyla yakından ilişkilidir. Tiroidiniz söz konusu olduğunda, böbrek üstü bezlerinin etkileri çok kapsamlı sonuçlar doğurur."

BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİNİN ETKİLERİ NELERDİR?

"Düşündüğünüzden daha fazladır. Adrenal bezler, hayatımızdaki günlük stres faktörlerinin ötesinde, kan şekeri düzenlenmediğinde, bağırsak salgılarında, gıdaya duyarlılığı (gluten gibi) varsa, toksin ve enfeksiyon varsa ya da Iltihaplı ve otoimmün bir saldırıda daha fazla stres hormonu salgılar. Bütün bu faktörler adrenal bezlerinizi etkileyebilir, bu nedenle şifa için bütüncül bir tedavi yaklaşımı benimsemek önemlidir."

TİROİD RAHATSIZLIKLARINI ETKİLERİ NELERDİR?

"Adrenal stres, yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk, duygudurum değişiklikleri, şeker ve kafein isteği, huzursuzluk ve baş dönmesi gibi bir dizi belirtiye neden olur. Ayrıca, hormonlarınızın hücreleriniz tarafından nasıl kullanıldığını etkiler, T4'ün T3'e dönüşümünü azaltır, bağışıklık sistemini zayıflatır, hormonal dengesizliklere neden olur, otoimmün duyarlılığı artırır ve hipotalamus, hipofiz ve adrenal bezleri arasındaki etkileşimi bozar. Bu, stres veya travma, ateş, sindirim, bağışıklık sistemi, ruh hali, libido ve enerjinizi doğrudan etkiler."

BU ENDİŞE VE PANİK ATAKLARINIZA NASIL ETKİ EDER?

"Adrenal stres, sempatik sinir sisteminizi besler ve bu da sizin endişe veya panik atağınızı harekete geçirir. Dolayısıyla, trafikte beklemek, sıraya girmek, çocukları dışarıya yollamak veya sıradan bir işi tamamlamak gibi basit bir şey, panik atak krizi geçirmenize neden olabilir. Aslında olan sadece, stresin tetiklenmesidir ve sempatik sinir sisteminize "yüksek uyarı" sinyali göndermesidir. Stres, strese neden olur; bu nedenle "normal" bir şekilde davranmaya çalışırken bile, duygularınızı ve durumlara tepkilerinizi yönetmekte sorun yaşayabilirsiniz."

EĞER, PANİK ATAĞINIZ VARSA MUTLAKA TİROİD TESTİ YAPTIRMALISINIZ

Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil "Panik atak, endişe, depresyon belirtileriniz varsa önce basit bir kan testiyle tiroid kontrolü yaptırmanız yeterlidir. Öncelikle bu rahatsızlıklarınızın altında fiziksel bir tıbbi nedenin olup olmadığı araştırılmalıdır. Yapılan kan testiyle tiroid rahatsızlığınızın olduğu tespit edilirse hormon hapı tedavisine başlatılırsınız. Bu sayede panik atak rahatsızlığı tedavinizden daha kalıcı ve başarılı bir sonuç alabilirsiniz."