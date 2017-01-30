Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, dünyada anne ve çocuk ölümlerinin en fazla görüldüğü ülkelerden birisi olan Sudan'da iklim, coğrafi koşullar ve yetişmiş eleman sıkıntısı nedeniyle doğum öncesi ve sonrası gerekli tıbbi müdahalelerin yapılamadığı belirtildi.

Ülkede anne ve bebek ölümlerinin azaltılması amacıyla TİKA’nın katkılarıyla 2014 yılında Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezinin eğitim faaliyetlerine başladığı hatırlatılan açıklamada, merkezde bugüne kadar Sudan’ın toplam ebe açığının yüzde 70’inin karşılandığı, mezunların 18 eyalette köy, mezra ve diğer yerleşim yerlerinde hizmetlerine devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "TİKA tarafından eğitim, tadilat ve donanım desteği yapılan söz konusu merkezde kapasitenin artırılması, modern ebelik tekniklerinin öğretilmesi, geleceğe yönelik uluslararası standartlarda eğitim altyapısının tesis edilmesi amacıyla öğrencilerin Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde eğitim alabilmelerini teminen bir programın başlatılması kapsamında TİKA tarafından sürdürülen çalışmalarda son aşamaya gelindi." ifadesi yer aldı.

"Türkiye Sudan’da sağlık alanında hayati önemde projelere imza atıyor"

Bu kapsamda TİKA yetkilileri ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ebelik Yüksekokulu Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ve Yrd. Doç. Dr. Birsen Altay’dan oluşan heyetin Sudan Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Akademisi ve Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezinde incelemelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Heyet ilk olarak Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın tarafından kabul edildi. Aydın, TİKA’nın Sudan’da yürüttüğü sağlık projelerinden bahsederek, Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi eğitimleri ile ilgili başlayacak yeni projelerin Sudan sağlık alt yapısına büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Sudan Federal Sağlık Bakanı Bahar İdris'i de ziyaret eden heyet üyeleri, bakana, Türkiye’de uzun süreli ebe eğitimi ve bunun yanında karşılıklı eğitim programlarını içeren Ebelik Eğitim Projesi hakkında bilgi verdi.

Bakan Bahar İdris de Türkiye'nin Sudan’ın sağlık alanında hayati öneme sahip projelere imza attığını, Nyala’daki hastanesinin sadece Sudan’ın değil başta Orta ve Batı Afrika olmak üzere tüm kıtaya şifa dağıttığını söyledi. İdris, TİKA’nın başlattığı ve halen devam etmekte olan Sudanlı doktorların Türkiye’de mesleki eğitim projesinin daha da genişletilmesi ve yeni sağlık yatırımları yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci de TİKA’nın diğer alanlarda olduğu gibi Sudan’daki sağlık projelerine devam edeceğini, özellikle Türkiye’de başlatılması planlanan yeni Ebelik Eğitim Projesine büyük önem verdiklerini söyledi."