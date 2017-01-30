Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'nın Quebec eyaletinde gerçekleşen terör saldırısında yeni bilgiler edinildi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Ulusal Operasyonlar Direktörü Martin Plante ve Quebec Eyalet Polisi Direktörü Andre Goulet, düzenledikleri ortak basın toplantısında, saldırıya ilişkin soruları yanıtladı.



Yetkililer, hastanede tedavisi süren 19 yaralı bulunduğunu, bunlardan durumu ağır olan 5 kişiden 3'ünün ise ciddi hayati tehlike sınırında olduğunu açıkladı.



Öte yandan, saldırıda yaşları 35 ila 70 olan 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, olay sırasında çocuk ve kadınların caminin üst katında bulunduğunu kaydetti.

TERÖRİST POLİSİ ARADI

Bu arada basın toplantısında, saldırı sonrası yakalanan teröriste ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. RCMP Ulusal Operasyonlar Direktörü Plante, iki erkek şüphelinin Laval Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıkladı. Plante teröristlerin ismini vermezken, Kanada resmi yayın kuruluşu CBC televizyonu saldırganların isimlerinin Alexandre Bissonnette ve Mohamed Belkhadir olduğunu duyurdu. Fakat daha sonra polis kaynaklarından edinilen bilgiler ile Belkhadir'in olayın tanığı olduğu, tek şüphelinin ise Bissonnette olduğu öğrenildi.

Saldırganın, olaydan 15 dakika sonra polisi arayarak, teslim olma konusunda görüştüğü belirtildi.



TRUDEAU TOPLANTI YAPTI

Bu arada Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sabah erken saatlerde ulusal güvenlik danışmanları ve diğer yetkililerle bir toplantı yaptı. Basına kapalı yapılan toplantıda, durum değerlendirmesi yapıldığı ve ülke genelinde alınması gereken güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü bildirildi.