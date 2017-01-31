Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Hepimiz günlük koşuşturma içinde yorgunluktan şikâyetçiyiz. Ancak bazı durumlarda yorgunluk ciddi hastalıkların da ilk belirtisi olarak ortaya çıkabiliyor. Yorgunluğun kalp yetmezliğinin en önemli habercisi olduğunu vurgulayan uzmanlar buna nefes darlığı, çarpıntı, geceleri sık idrara çıkma, bacaklarda şişme, karın şişliği ve boyun toplardamarlarında şişme de eşlik ediyorsa dikkatli olmak gerektiğini söylüyorlar. Kalp yetmezliğinin kalbin vücudun ihtiyacını sağlayacak kadar kanı pompalayamaması sonucu akciğerler ve vücudun değişik bölgelerinde sıvı birikmesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir durum olduğunu anlatan Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nuri Cömert “İlerleyici bir hastalık olan kalp yetmezliği, erken teşhis edilip tedavi verilmezse ölüme kadar varan ciddi sonuçlara yol açabilir” dedi.

FAZLA KİLO KALBİ YORUYOR

Yaşla birlikte kalp kasında güç azalması olabildiği için, kalp yetmezliğinin en sık 65 ve yaş ve üzeri kişilerde görüldüğüne işaret eden Dr. Cömert “Yine aşırı kilolu kişiler, şeker hastaları ve daha önce kalp krizi geçirmiş olanlar risk altındadır. Şikâyetlerin günlük hayata yansıması, kalp yetmezliğinin ilerlemiş olduğunu gösterir. Merdiven çıkarken veya günlük işleri yaparken daha önce olmayan nefes darlığı ve yorgunluk hissi dikkate alınmalıdır. Şikâyetlerin erken tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir” dedi.

AİLEDE KALP HASTALIĞI OLANLAR RİSKTE!

Özellikle ailesinde doğumsal kalp kası hastalıkları olanların mutlaka kalp yetmezliği ile ilgili bir doktora görünmeleri gerektiğini söyleyen Dr. Nuri Cömert, hastalığa sebep olan unsurları şöyle sıraladı:

¥ Kalbi besleyen damarların tıkanması

¥ Hipertansiyon

¥ Kalp ritim problemleri

¥ Doğumsal kalp kası hastalıkları

¥ Kalp kapak hastalıkları

¥ Şeker hastalığı

Son çare nakil

Kalp yetmezliğinden korunmak için yüksek tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların tedavisinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Nuri Cömert “Tuzu azaltın, yeşil sebze ve meyve tüketin, et yerine balık yiyin. Sigara içmeyin ve düzenli egzersiz yapın. Hastalık teşhis edikten sonra tedavi kişinin ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. İlaca rağmen şikâyetler sürüyorsa girişimsel yöntemlere başvurulabilir. Uygun hastalarda kalp

pili tedavisi ve kalp destek cihazları uygulanabilir.

Tüm önlemlere rağmen hastalık

ilerlerse kalp nakli planlanabilir” dedi.