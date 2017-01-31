Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İleri anne yaşının doğumsal hastalıkların ortaya çıkış riskini artırdığını söyleyen İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Suat Süphan Erşahin, anne olmak isteyen her kadının bunu 35 yaşına kadar gerçekleştirmesi gerektiğini bildirdi. Yeni doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 3’ünde çeşitli sakatlıklar görülebildiğini belirten Dr. Erşahin “Bunların bir bölümünün sebebi bilinmezken bir bölümünün 40 yaş sonrası gerçekleşen doğumlardır. Biz ailelerden çocuk sayısını 35 yaşından önce tamamlamalarını istiyoruz. Çünkü yaş ilerledikçe anne olma ihtimali düşüyor ve genetik hastalık riskleri yükseliyor” dedi. Sağlıksız çocuk dünyaya getirmenin tek sebebinin anne yaşı olmadığına dikkat çeken Dr. Erşahin “Aileden gelen hastalıkların yanı sıra, akraba evliliği, beslenme bozuklukları, gebelik sırasında kullanılan ağır ilaçlar, uyuşturucu maddeler, sigara, alkol gibi bağımlılık oluşturan alışkanlıklar genetik anomalilere sebep olabiliyor” diye konuştu. Dr. Erşahin, geç yaşta evliliği düşünenlerin erken yaşta dondurdukları sağlıklı yumurtalarla ileriki yaşlarda gebe kalarak sağlıklı bebekler dünyaya getirebileceklerini de ifade etti.