Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 ay önce kurulan ve ücretsiz hizmet verilen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezinde bugüne kadar 3 bin 500 genetik problem çözüldü. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Bölümünden Dr. Fatma Ekici, merkezde kadınlarda sıklıkla görülen meme ve yumurtalık kanseri başta olmak üzere Akdeniz ateşi (FMF), Akdeniz anemisi (talasemi), down sendromu, pıhtılaşmaya yatkınlık, kısırlık, ankilozon spondilit ve Behçet hastalığı gibi birçok genetik hastalığın teşhisinin konulduğunu söyledi. Merkezî Hekim Randevu Sistemi ve Alo 182 üzerinden hizmet veren merkezde günde 100 test yapılabiliyor.

Ailesinde hastalık olan kişilerin risk değerlendirmesi için genetik test yaptırmaları gerektiğini söyleyen Dr. Ekici “Başvuran hastanın riskini belirlemek için ailesinin tamamını değerlendiriyoruz. Mesela, meme kanserine sebep olan BRCA1-2 geninde mutasyon taşıyan birisinin bunu çocuklarına aktarma ya da bunun kardeşlerinde de bulunma ihtimali yüzde 50’dir. Bu durumda biz o hastayla yakın kan bağı bulunanlara şikâyeti olsun olmasın BRCA testi yapıyoruz” dedi.