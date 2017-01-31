Arpacı “Potasyum ve B vitamini içeriği yoğun olan mercimek, saç dökülmesini önlenmesinin yanında saçların gelişmesi için de etkili bir besindir. B vitamini içeriği ile saçların dökülmesine engelleyen ve saçları gürleştiren mercimeğin, haftada en az 1 defa tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır” dedi.
Sağlıklı saçlar için haftada bir mercimek yiyin
31.01.2017 - 07:20 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 07:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beslenme Uzmanı Nilay Keçeci Arpacı özellikle kış yiyeceklerinin saç sağlığını desteklediğini söyledi.
Etiketler : saç,
442816 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/442816.aspx
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