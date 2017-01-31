Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arpacı “Potasyum ve B vitamini içeriği yoğun olan mercimek, saç dökülmesini önlenmesinin yanında saçların gelişmesi için de etkili bir besindir. B vitamini içeriği ile saçların dökülmesine engelleyen ve saçları gürleştiren mercimeğin, haftada en az 1 defa tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır” dedi.