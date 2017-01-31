Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İple kepçe kulak estetiğinin lokal anestezi altında yapılan çok basit bir işlem olduğunu söyleyen Op. Dr. Bülent Cihantimur “Operasyonu geleneksel yöntemlerden farklı olarak, kulak derisini veya kıkırdak bölgesini kesmeden sadece özel olarak tasarlanmış iğne yardımıyla, medikal ipler kullanarak yapıyoruz. Çocuk yarım saatte biten operasyondan hemen sonra evine dönebiliyor” dedi.