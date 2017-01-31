İple kepçe kulak estetiğinin lokal anestezi altında yapılan çok basit bir işlem olduğunu söyleyen Op. Dr. Bülent Cihantimur “Operasyonu geleneksel yöntemlerden farklı olarak, kulak derisini veya kıkırdak bölgesini kesmeden sadece özel olarak tasarlanmış iğne yardımıyla, medikal ipler kullanarak yapıyoruz. Çocuk yarım saatte biten operasyondan hemen sonra evine dönebiliyor” dedi.
İple, kepçe kulak estetiği
31.01.2017 - 07:21 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 07:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocuklarda öz güven kaybının yanı sıra işitme problemlerine de yol açan kepçe kulak, sömestir tatilinde ipli cerrahi ile tedavi ediliyor.
Etiketler : kepçe kulak estetiği,
442817 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/442817.aspx
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