Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, sarımsağın, kalp hastalığı, soğuk algınlığı ve kanserin önlenmesinde etkili olduğunu bildiriyor. Sarımsağın, sağlığa faydaları dışında bir yararı daha vardır o da zayıflamaya yardımcı bir bitki olmasıdır. Sarımsağın zayıflamaya yardımcı olduğunu gösteren pek çok bilimsel araştırma mevcuttur.

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