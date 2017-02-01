Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, sarımsağın, kalp hastalığı, soğuk algınlığı ve kanserin önlenmesinde etkili olduğunu bildiriyor. Sarımsağın, sağlığa faydaları dışında bir yararı daha vardır o da zayıflamaya yardımcı bir bitki olmasıdır. Sarımsağın zayıflamaya yardımcı olduğunu gösteren pek çok bilimsel araştırma mevcuttur.
Sarımsak ve sarımsak çayı zayıflatır mı? Ender Saraç sarımsak çayı tarifi
01.02.2017 - 21:04 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 21:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarımsak, binlerce yıldır alternatif tıpta kullanılagelmiş şifalı bitkilerdendir.
Etiketler : sarımsak,
443351 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/443351.aspx
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