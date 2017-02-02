Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Televizyon izlerken alt yazıları okumakta zorluk mu çekiyorsunuz? Uzaktaki cisimleri net göremiyor musunuz? Renkler canlılıklarını kaybetmeye mi başladı? Gözlerinizi ovuşturduğunuzda ya da göz kapaklarınıza dokunup kenara çektiğinizde görmeniz kısa süreli de olsa düzeliyor mu? Bütün bunların keratokonus adlı göz hastalığının belirtisi olduğunu söyleyen uzmanlar, “Hemen bir göz hekimine başvurun” uyarısında bulunuyorlar.

KÖRLÜĞE YOL AÇIYOR

Keratokonusun, gözün saydam tabakası olan korneanın incelerek sivrilmesi ve şeklinin bozulması olduğunu belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Göz Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü, hastalığın ortaya çıkışında genetik yatkınlığın yanı sıra çocukluk döneminde sıkça alerjik göz hastalıklarına yakalanmak ve tozlu ortamlarda bulunmanın önemli rol oynadığını söyledi. Hastalığın ilerleyici miyop ve astigmatla birlikte ortaya çıktığını ve görme kaybının giderek arttığını anlatan Doç. Dr. Cingü “Ailede keratokonus hastasının bulunması diğer aile fertlerinin de risk altında olduğunu gösterir. Ayrıca sık sık gözleri ovuşturmak, korneayı hasarlandıracak şekilde sert lens kullanmak hastalığın ortaya çıkışını kolaylaştırır” dedi.

GÖZE VİTAMİN TAKVİYESİ

Kişinin zamanla 1-2 metre yakınını göremez hâle gelebileceğine işaret eden Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü, erken dönemde teşhis ve tedavinin körlüğü önlediğini söyledi. Keratakonus hastalığında gözün saydam tabakasındaki bağları güçlendirmeyi hedefleyen “Korneal Kollajen Çapraz Bağlama” tedavisinin yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Cingü, “Bu tedavide özel tasarlanmış cihazlar yardımı ile gözün saydam tabakasına ultraviyole A (UV-A) ışığı ve riboflavin (B2-vit) isimli bir vitamin verilir. Tedavinin ilk aşamasında saydam tabakanın önünde bulunan doku kaldırılarak B2 vitamini damlatılır. Bu işlem 30 dakika sürer. Ardından bir süre UV-A ışını uygulandıktan sonra saydam tabaka koruyucu kontakt lensle kapatılır. Tedavinin ana hedefi hastalığı durdurmak olsa da, bu tedavi ile önemli bir hasta grubunda, hastalıkta geriye dönüş ve görmede hissedilir bir artış da sağlanabilmektedir’’ dedi.



LAZER YAPTIRANLAR DA RİSKTE

Doç. Dr. Cingü, kimlerin corsslinking tedavisi olabileceğini şöyle sıraladı: Korneası incelmeye devam eden keratokonus hastaları, ‘pellucid marginal dejenerasyon’ diye bilinen gözün saydam kısmının sıklıkla alt kısmında incelme ve bombeleşme durumu olanlar, lazerle göz numarasını düşürmek için yapılan cerrahi sonrasında oluşan ve keratokonus hastalığına benzer ilerleyici kornea bozuklukları olanlar ve bazı keratit (kornea dokusunun iltihabi durumları) türleri olanlar.