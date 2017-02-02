Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İlaç tedavisine cevap vermeyen sara hastaları şifayı ameliyatta arıyor. Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlarla şikayetlerinden tamamen kurtulan hastaların sayısı giderek artıyor. Sara hastalığında hekimlerin ilk tavsiyesinin ilaç olduğunu söyleyen Medipol Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nejat Akalan “Epilepside temel tedavi nöbetleri durdurucu ilaç tedavisi olmakla birlikte, hastaların bir kısmında sonuç alınamaz. Bu tür hastalarda vakit kaybetmeden cerrahi yöntemlere başvurulması, ilaca dirençli sara hastalarının yarısından fazlasında nöbetleri kesilmesini sağlar” dedi. Sara, nöbetleri sebebiyle hastalara zor anlar yaşatan bir hastalık. İlaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda beyindeki farklı bir odak noktasının epilepsiye sebep olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akalan “Eğer bu odak tespit edilirse ve çıkarılması hastada nörolojik bir problem oluşturmayacaksa bu hastalar ameliyat edilir ve en az ilaç kadar başarılı sonuçlar alınabilir. Cerrahide hasta seçimi önemlidir. İlaçlar yeterli dozda kullandığı halde nöbetleri geçmeyen bir hasta pratik olarak cerrahi adayı olarak kabul edilir. Nöbetlere sebep olan odağın hastaya zarar vermeden çıkarılması gereklidir. Ameliyat her hastada nöbetleri tamamen durduramayabilir” dedi.