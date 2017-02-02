Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

En sık rastlanan kanserlerin başında akciğer kanserinin geldiğine işaret eden Prof. Dr. Kalyoncu “Akciğer kanseri gelişiminden yüzde 80-90 sigara tüketimi sorumludur. Risk sigara içme süresi, içilen paket miktarı, başlama yaşı ve içilen sigaranın tipine göre risk değişebilmektedir” dedi.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK

Akciğer kanserinin en önemli belirtisinin öksürük olduğunu hatırlatan Türk Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Göksel de diğer belirtileri şöyle sıraladı: Geçmeyen ve artış gösteren öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, iştahsızlık, kilo kaybı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü gibi şikâyetler akciğer kanseri ile ilişkili olabilir. Özellikle 55 yaş üzeri sigara içenler ya da içmiş olanlarda, bu şikâyetlerin akciğer kanserine bağlı olabileceğini unutmamak gerekir.”