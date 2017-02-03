Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Kanser Gününde açıklama yapan Medikal Onkolog Dr. Yalçın, Türkiye’de son yıllarda meydana gelen değişimler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Son yıllarda Türkiye’de kanser hastalarının daha yoğun haklarının olduğunu kaydeden Yalçın, "Hasta yakınlarına örneğin KDV indirimi, ÖTV indirimi, refakat gibi önceden olmayan hakları bu tür faaliyetler sonucunda ortaya çıktı. 5 yıl önce bunlar yoktu, 6 yıl önce bunlar yoktu. Şimdi 2 yıla 3 yıla kadar kanser hastası işe gitmeyebiliyor, indirimden yararlanabiliyor, hasta yakınları birinci dereceden olanlar 6 aya kadar izin alabiliyor, tayinleri ona göre yapılabiliyor. Eskiden bunların kanuni alt yapıları yoktu, şuan bunların kanuni alt yapıları var" dedi.

"BİZ DOKTORLAR KANSER OLUNCA BİZLER ÇALIŞABİLİYORUZ"

Dr. Yalçın, "Bizdeki en büyük eksiklerinden bir tanesi, kanser hastası hayata küsüyor ve ondan sonra çalışmıyor. Sosyal hayatına dönemiyor, memur işinden ayrılıyor, iş yerini kapatıyor. Bunlar olabiliyor. Biz rehabilitasyon çalışmasının başında kanser hastasının çalışabilmesini arzu ediyoruz. Belki bu insanların bu işlere ihtiyacı olmayabilir ama biz bu işlere psikolojik destek olarak bakıyoruz. Biz doktorlar kanser olunca çalışabiliyoruz. Benim tanıdığım bütün arkadaşlarım işlerinin başına geçip çalışıyorlar. En büyük tedavi işte olabilmektir. Bu, yaşam enerjisi veriyor. Bu nedenle tabi ki, toplumsal işgücü kaybının yerine konması da önemli ama daha önemlisi bireyin çalışabilmesi" açıklamalarında bulundu.

"KANSER KORKTUĞUMUZ GİBİ ARTMIYOR ANCAK KANSER RİSKİ ARTIYOR"

Toplantıda konuşma yapan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Bekir Keskinkılıç, "2014 verilerine göre 163 bin 500 kanser hastası bulunmakta. Kanser korktuğumuz gibi artmıyor ancak kanser riski artıyor. Kanser algısını değiştirmek çok kolay değil ama imkansızda değil. Dünyanın yeni derdi bulaşıcı olmayan hastalıklar, daha önceki yüzyıllar bulaşıcı hastalıklar pek çok cana kıydı. Bulaşıcı hastalıkların hala bittiğini söyleyemeyiz Brezilya’da Zika virüsü gibi devam eden hastalıklar var. Sigara ve alkolden uzak durursak kanser ile mücadelede başarıya ulaşmış oluruz" ifadelerini kullandı.

"SANAYİNİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER RİSK TAŞIYOR"

"Kanser konusunda hangi bölgelerden endişe duyuyorsunuz?" sorusu üzerine Keskinkılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz bunlardan sıklıkla bahsediyoruz, özellikle sanayi yoğun olduğu bölgeler Kocaeli sanayi bölgesi riskli bir bölge Edirne’deki havza gibi. Şuana kadarki verilerimiz bu bölgede kanser konusunda bir olumsuzluğun olmadığı yönünde ama bu demek değil ki ilerde herhangi bir tehlike olmayacaktır. Bu anlamda toplum, eğer siz toplumsal anlamda bazı şeyleri savunur sahip çıkarsanız yöneticileri de böylelikle etkilemiş olursunuz."