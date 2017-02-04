Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, 4 Şubat Dünya Kanser günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kadınların obezite, erkeklerin ise sigara kaynaklı kanserlere daha çok yakalandığını belirterek, yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle bu kanserleri büyük ölçüde önlemenin mümkün olduğuna dikkati çekti.

HERKESİN KANSERİ AYRI

Türkiye’de her 100 bin erkeğin 260’ının, her 100 bin kadının ise 180’inin kanser olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yalçın, kadınlar, erkekler ve çocukların farklı kanser türlerine yakalandığını belirterek “Erkeklerde sıklıkla akciğer, prostat, kalın bağırsak, mesane, mide, lenfoma, böbrek, gırtlak, tiroit ve beyin tümörleri görülürken, kadınlarda ise en sık meme, tiroit, kalın bağırsak, rahim, akciğer, mide, yumurtalık, lenfoma, beyin ve rahim ağzı kanserleri; çocukluk çağında ise lösemi, beyin ve sinir tümörleri daha sık görülüyor” dedi.

SİGARA SADECE AKCİĞERİ VURMUYOR

Sigarayla ilişkili kanserlerin yalnızca akciğer kanseriyle sınırlı olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Yalcın “Erkeklerde ağız, mide, kalın bağırsak, karaciğer, pankreas, gırtlak ve böbrek kanserleri de sigara tüketimiyle ilişkili. Sigara kadınlarda rahim ağzı, yumurtalık, böbrek, mesane ve kan kanseri riskini artırabiliyor” dedi.

Yağlar Türk kadınının düşmanı

Obeziteden korunmanın mümkün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şuayib Yalçın, yeme alışkanlıklarının değişmesi ve egzersizle obeziteye yakalanma riskinin ortadan kalkacağına değinerek “Kadınlarımızı daha hareketli bir yaşama ve sağlıklı beslenmeye teşvik ederek kilo kontrolü sağlarsak, erkeklerimizi de sigaradan ve alkolden uzak tutarsak ve bütün bu davranışları çocuklarımıza da aşılarsak, kanser türlerinin büyük bir kısmını önlemek mümkün olabilir. Ayrıca Türkiye’deki nüfus gitgide yaşlanıyor. En son nüfus sayımına göre Türkiye’de 65 yaş üstü kişilerin sayısı, toplum nüfusunun yüzde 8’ini aştı. Bu da artık daha yaşlı bir nüfusa doğru gittiğimizi gösteriyor. 2050’de bu oran yüzde 10’ları da aşacak ve o zaman kanser daha büyük bir problem hâline gelecek. Sigarayla ilişkili kanserler daha çok erkeklerde görülürken, kadınlardaysa obeziteyle ilişkili özofagus (yemek borusu), kalın bağırsak, safra kesesi, pankreas, meme, rahim, yumurtalık ve böbrek kanserleri yaygın” diye konuştu.

Günde 450 kişi kanser oluyor

Dünya Kanser Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumunun birlikte düzenlediği basın toplantısında ülkemizdeki en son kanser istatistikleri açıklandı. Dünya’da her yıl 14 milyon kişinin kansere yakalandığını söyleyen Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayip Yalçın “Ülkemizdeki en son resmî rakamlar değerlendirildiğinde bir yıl içerisinde yaklaşık 96 bin 200 erkek ve 67 bin 200 kadının kanser teşhisi aldığı tahmin edilmektedir. Son 5 yılda kanser sıklığında herhangi bir değişiklik olmadı” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Bekir Keskinkılıç “Türkiye’de yılda 163 bin 500 civarında yeni kanser vakası teşhis edilmektedir. Buna göre ülkemizde bir günde yaklaşık 450 kişi kanser teşhisi alıyor” dedi. Bu yıl Dünya Kanser Günü’nün ana temasının hareket olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilgehan Yalçın ise kanseri önlemenin bilinen en kolay yollarından biri de düzenli spor yapmak ve kilo kaybı olduğunu anlattı.