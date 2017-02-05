Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkek hastane çalışanları üzerinde yapılan araştırmada traş olmuş ve sakal bırakmış erkeklerden örnekler alındı. 408 çalışanın örnekleri incelendikten sonra traş olan erkeklerin MRSA isimli ölümcül olabilen hastane bakterisine karşı 3 kat daha fazla risk altında olduğu görüldü.

TRAŞ OLAN ERKEKLERDE BAKTERİ DAHA FAZLA

Çalışmada şu açıklamalara yer verildi: "Bizim çalışmamızda sakalın bakteri riskini artırmadığı ortaya çıktı. Aksine traş olmuş erkeklerde bakteriye daha fazla rastlandı."

CİLT HASAR GÖRDÜĞÜ İÇİN BAKTERİYE ZEMİN HAZIRLIYOR

Peki aradaki fark aslında nedir? Çalışmaya göre bunun nedenlerinden biri şu olabilir: Cilt traş sırasında mikrotravma yaşar ve ufak travmalar cilde zarar vererek bakterilerin oluşumuna zemin hazırlar.

Daha farklı araştırmacıların hipotezine göre ise sakallar kendi kendine enfeksiyon ile savaşabiliyor.