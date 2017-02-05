Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan Sağlık Bakanı Bahar idris Abu Garda, Sudan Kanser Hastası Çocuklar Dostları Derneğinin Dünya Kanser Günü münasebetiyle düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasında, Sudan'da 2016 yılında 160 bin kişinin kansere yakalandığını belirtti.

Sudan'a yaptırımların kalkmasından sonra en yeni teknoloji ile donatılmış cihazların edinileceğini ifade eden Garda, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in daha önceki direktifleri doğrultusunda fakir aileler için ücretsiz kanser hizmeti vermeye hazırlandığını söyledi.

Zera Hastanesi Başhekim Yardımcısı Tayyib Vakiallah da hastanenin aylık bin kişiyi kabul edeceğini ve hastanede 3 kanser teşhis cihazının gelecek hafta hizmete gireceğini kaydetti.