Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan obezite, mutlaka tedavi edilmesi gereken hastalıkların başında geliyor. Son on yılda dünyada Obezite oranı yüzde 33 artarken, önümüzdeki yirmi yıl içinde ise bu hastalığın en önemli sağlık sorunu haline geleceği öngörülüyor. Obezite, yalnızca estetik bir problem değil, aynı zamanda şeker hastalığı, hiper tansiyon, uyku apnesi, yürüme bozuklukları ve kanserde artış gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açıyor. Bu sorunlar hastanın yaşam kalitesini düşürürken, sebep olduğu diğer hastalıklardan ötürü insan ömrünü kısaltıyor.

Türkiye’de obezite ve diyabet ile mücadele denince akla gelen ilk isimlerden biri olan ve sorularımızı yanıtlayan Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Oktay Banlı, ülkemizde obez olup, kilo probleminin yanında söz konusu hastalıklarla da mücadele etmek zorunda kalan iki milyona yakın kişi olduğunu ve yılda yaklaşık on bin kişinin bu yüzden ameliyat geçirdiğini söyledi.

“YAŞAM SÜRESİ KISALIYOR”

Prof. Dr. Oktay Banlı obezite ile savaş veren insanların durumunu şöyle açıkladı:

“Aşırı kilo ile mücadele, tıpkı maraton koşmak gibidir. Bu kişiler yıllarca diyet, spor, akupunktur, içecekler gibi yöntemlerde çare arıyorlar ancak sonuç çoğunlukla başarısız oluyor. Bunun yanında şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, diz ve eklem ağrıları, felç ve inme gibi sorunlarla da boğuşuyorlar. Aşırı kilolu olmanın getirdiği sosyal sorunlar ise durumu tam bir çıkmaza sürüklüyor. Özellikle gençlerde ve genç kadınlarda estetik sorunlar ve kaygılar karşımıza çıkıyor. Eve kapanan, sosyal ortamlardan uzaklaşan ve depresyona girerek kendisini sigara, alkol ve yeme bağımlılığına bırakan obez kişi, çaresiz bir kısır döngüyle günden güne daha da büyük bir çıkmaza giriyor. Kısaca obez kişi, ciddi organik hastalıklar, psikolojik sorunlar, depresyonlar, hayata dair kaygısal problemler yaşıyorlar”.

Banlı, ayrıca obezitenin, kişinin sağlık kalitesini ve hayat konforunu ciddi bir şekilde tehdit eden ve yaşam süresini 13-14 yıl kısaltan bir süreç olduğunu da belirtti.