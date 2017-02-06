Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her meyve her cilde uygun olmadığından dolayı cilt tipinizi bilmeden her meyveden peeling veya maske gibi uygulamalar yapılmamasını öneren Uzman Estetisyen Filiz Çekin, cilt tipine göre meyve maskelerini açıklıyor.

Akneli ciltler için kil



Akneli ciltlerin olmazsa olmazı kesinlikle kildir. Kil insanlığın başına gelen güzellik ürünlerinden biri ve yalnızca araç gereç-malzeme olarak değil, tarih boyunca güzellik ürünü olarak da kullanılmış. Kil bildiğiniz gibi mineral açısından inanılmaz zengin bir doğal kaynak.

Kuru ciltler için avakado



Eğer kuru bir cildiniz varsa ihtiyacı olan en önemli şey nemdir. Nem açısından çok fakir olan ciltler ancak kuruyabilir.. Avokado %75'i doymamış yağlardan oluşan ve B,E,K vitaminlerinin depo edildiği bir meyve ve muza göre %35 daha fazla potasyum içeriyor. Yemesi maskesini yapmaktan daha sağlıklı yani. Avokadoyu bal ve tarçınla tatlandırarak damak tadınıza uygun bir hale getirebilirsiniz.

Yarım avokadoyu püre haline getirip 1 çay kaşığı zeytin yağı ve 1 tatlı kaşığı balla karıştırıp cildinize sürün ve 15 dakika bekletin. Haftada bir ya da 10 günde bir yaparsanız gerçekten farkı hissedeceksiniz. Aynı maskeyi saçlarınız için de kullanabilirsiniz.

Yağlı ciltler için limon



Yağlı bir cilde sahipseniz yapmamız gereken şey öncelikle cildinize ihtiyacı olan nemi vermek. Kadınların en büyük yanlışlarından bir tanesi 'benim cildim zaten yağlı ve nemlendirmeme gerek yok' diye düşünmeleridir. Uzman Estetisyen Filiz Çekin, bu düşüncenin çok yanlış olduğunu vurguluyor. Dermatoloğunuza danışarak ya da güvendiğiniz herhangi bir cilt bakım markasının satış danışmanına danışarak, cilt tipinize uygun hafif formüllü bir nemlendirici edinin.

İkinci tüyo ise bol bol su içmek. Gerçi cildinizin türü, yağ dengesi kuruluğu nasıl olursa olsun, bol su içmek sağlıklı cildin olmazsa olmaz ilacıdır.Peki yağlı cildin meyvesi nedir? Elbette limondur. Limon fazlaca asidik bir meyve. Çok fazla kullanılırsa ciltte problemlere yol açabilir ama yağlı cilde haftada bir tonik yapılırsa inanılmaz faydalı oluyor. Ayrıca gözenekleri de sıkılaştırıyor.