Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Her bin bebekten 8’inin kalp hastalığı ile dünyaya geldiğini belirten uzmanlar, anne karnında müdahale için gebeliğin 16. haftasından itibaren kalp taramasının yapılması gerektiğini bildiriyorlar. Genetik özellikler, hamilelik döneminde kullanılan bazı ilaçlar ve geçirilen enfeksiyonların çocuklarda kalp hastalıklarına yol açtığını belirten Memorial Ataşehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Özler “Hamilelik boyunca yapılan düzenli takiplerle doğuştan kalp hastalıkları anne karnında kontrol altına alınıp, tedavi edilebiliyor” dedi.

BEBEĞİNİZİN İLK EKOSU DOĞMADAN ÇEKİLSİN

Anne adaylarına 16. haftadan itibaren yapılacak ultrason taramaları ve bebeğin kalbinin elektrosunun çekilmesi sayesinde kalpteki rahatsızlıkların teşhis edilebileceğini belirten Prof. Dr. Özler “Ultrasonografik dalgalar ve özel sistemlerle yapılan değerlendirmeler, anne ve bebek sağlığına zarar vermez. Anne karnında 22. hafta itibarı ile kalpteki delikler, kalp kapak darlıkları, kalpten çıkan ana damarların yer değiştirmesi gibi birçok kalp hastalığının teşhisi konulabilir. Kalp kapak darlıkları, ritim bozuklukları gibi kalp problemleri anne karnında yapılacak girişimlerle tedavi edilebilir” dedi.

HEMEN AMELİYAT GEREKEBİLİR

Bazı problemlerin anne karnında saptanmasının doğumdan hemen sonra müdahale yapılması gereken durumlarda ya da takip ve kontrol gerektiren durumlarda önemli bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Özler “Mesela kalp damarlarının farklı yerlerden çıkması, mor çocuk hastalığı olarak bilinen problemlerde bebek doğar doğmaz ameliyat etmek gerekebilir. Anne karnında ya da doğumdan hemen sonra tedavi gören bebeklerin büyük bir çoğunluğu da operasyon sonrası normal yaşamlarına devam edebilirler” diye konuştu.

Diyabetlinin bebeği riskte

Fetal ekokardiyografi olarak tarif edilen eko çekimi hamile olan her kadına yapılabilir. Ancak genellikle anne adayının takibini yapan kadın doğum doktorunun bu konuda bir problem fark etmesi ve yönlendirmesi ile yapılmaktadır. Prof. Dr. Azmi Özler, risk grubundaki anne adaylarının mutlaka taranması gerektiğini belirterek “Anne adayının kendisinde ya da ailesinde kalp, diyabet ya da lupus hastalığı varsa kızamıkçık gibi viral enfeksiyon geçirmişse, aşırı alkol ya da uyuşturucu kullanılmışsa, radyasyona maruz kalınmışsa anne adayları kesinlikle fetal eko yaptırmalıdır” dedi.