Sigaranın, fiziksel bağımlılık kadar psikolojik bağımlılık yaptığını da hatırlatan Dr. Ertürk “Nikotin alınmadığında huzursuzluk, konsantrasyon güçlüğü, anksiyete, depresyona eğilim gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler ilk hafta çok yoğun olsa da zamanla azalarak kaybolur” dedi. Sigarayı bıraktıktan sonra ilk 20 dakikada faydaların görülmeye başladığını anlatan Dr. Ertürk “1. günde kanda zehirli maddeler tespit edilemiyor, 1. ayda kalp damarları normal boyutuna ulaşıyor, 1. yılın sonunda ise kalp krizi geçirme riski iki kat azalıyor” dedi.
Sigara, öldüren 10 hastalıktan 6’sının sebebi!
07.02.2017 - 07:12 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 07:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyada yılda yaklaşık 6 milyon kişinin sigara sebebiyle hayatını kaybettiğini söyleyen Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Baykal Ertürk “Ülkemizde ise bütün ölümlerin yüzde 23’ü tütüne bağlı hastalıklar sebebiyle oluyor. Sigara, kadınların hayatından 23 yıl, erkeklerin hayatından ise 28 yıl çalıyor” dedi.
Etiketler : Sigara,
444790 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/444790.aspx
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