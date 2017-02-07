Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sigaranın, fiziksel bağımlılık kadar psikolojik bağımlılık yaptığını da hatırlatan Dr. Ertürk “Nikotin alınmadığında huzursuzluk, konsantrasyon güçlüğü, anksiyete, depresyona eğilim gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler ilk hafta çok yoğun olsa da zamanla azalarak kaybolur” dedi. Sigarayı bıraktıktan sonra ilk 20 dakikada faydaların görülmeye başladığını anlatan Dr. Ertürk “1. günde kanda zehirli maddeler tespit edilemiyor, 1. ayda kalp damarları normal boyutuna ulaşıyor, 1. yılın sonunda ise kalp krizi geçirme riski iki kat azalıyor” dedi.